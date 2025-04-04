KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada basında iddia edildiği gibi sağlık ekiplerinin uzaktan gelmediği, en yakın merkez olan İskele'den konserin yapıldığı otele intikal ettiği belirtildi.

Olay yerine ulaşan doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibin sanatçı Konak'a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yaptığı dile getirildi.

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Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle, olayın gerçekleştiği 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27'de kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere sanatçı Volkan Konak sahnede fenalaşmış ve yere düşmüştür. Saat 23.29'da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele'den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37'de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır.

Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir.

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Olay günü, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir. ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir.

112 acil ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından, hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır. Değerli sanatçımız Volkan Konak'ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

NE OLDU?

Sanatçı Volkan Konak, KKTC'nin İskele kentinde bir otelde konser verirken sahnede fenalaşıp kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 31 Mart'ta, saat 00.42 sıralarında yaşamını kaybetmişti.