Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP), 30. Olağanüstü Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi.

PARTİ TARİHİNDE İLK KADIN GENEL BAŞKAN

Parti içi seçimlerde toplam 2 bin 441 üye oy kullandı. Lefkoşa Milletvekili olan Sıla Usar İncirli, oyların yüzde 52’sini alarak rakipleri Erkut Şahali ve Asım Akansoy’un önüne geçti. Bu sonuçla İncirli, CTP tarihine partinin ilk kadın genel başkanı olarak geçti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İncirli’yi tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

TUFAN ERHÜRMAN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Tufan Erhürman 2019 yılından beri sürdürdüğü Genel Başkanlık görevini 2025 yılında Cumhurbaşkanı seçilince bırakmıştı.