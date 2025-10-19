Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 yıl süreyle görev alacak 6'ncı ve yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy verdi. Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin adayı Osman Zorba ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) adayı Tufan Erhürman'ın yanı sıra bağımsız adaylar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler ve İbrahim Yazıcı seçimin ilk turunda cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.

KKTC YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDAN AÇIKLAMA

KKTC Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,77’sini aldı.

İLÇELERE GÖRE SONUÇLAR

Lefkoşa: Erhürman yüzde 68,54 — Tatar yüzde 30,13

Mağusa: Erhürman yüzde 59,54 — Tatar yüzde 38,71

Girne: Erhürman yüzde 63,69 — Tatar yüzde 35,19

Güzelyurt: Erhürman yüzde 62,74 — Tatar yüzde 35,27

İskele: Erhürman yüzde 51,44 — Tatar yüzde 46,85

Lefke: Erhürman yüzde 61,60 — Tatar yüzde 36,84

YSK Başkanı Özerdağ, oy sayımının sürdüğünü ve sonuçların ilerleyen saatlerde netleşeceğini ifade etti.

İlk veriler, Erhürman’ın 2025 Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir farkla önde gittiğini ortaya çıkardı.

ERDOĞAN'IN DESTEKLEDİĞİ ERSİN TATAR, ERHÜRMAN'IN GERİSİNDE KALDI

Seçime bağımsız aday olarak katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekliyordu. Öte yandan Erhürman’ın adayı olduğu CTP ise geleneksel olarak Türkiye’deki CHP’ye yakın bir parti konumunda.