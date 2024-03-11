KKTC’de “yolsuzluk ve sahte diploma” soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Dürüst tutuksuz yargılanacak

Kaynak: İHA
KKTC’de “yolsuzluk ve sahte diploma” soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Dürüst tutuksuz yargılanacak
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KTSÜ) patlak veren "sahte diploma ve yolsuzluk" skandalıyla ilgili olarak tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı ve eski bakanlardan Kemal Dürüst, 400 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan KTSÜ'deki soruşturma kapsamında tutuklanan Dürüst, mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Mahkeme, Dürüst'ün yurt dışına çıkışını yasaklarken, 2 haftada bir karakola imza vermesine hükmetti ve kimlik ile seyahat belgelerine el konulmasını emretti. Dürüst'ün avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin tüm suçlamaları reddettiğini belirtirken, itirazları olmadığını dile getirdi.

Ne olmuştu?

Kemal Dürüst'e ait şirketlerin sahte belgelerle üniversiteye mal ve hizmet sattığı iddia edilmiş, ayrıca okul hesabından düğün organizasyonu için harcama yapıldığı ve arazilerin kiralama sürecinde usulsüzlük yapıldığı öne sürülmüştü.

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