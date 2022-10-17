﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, ertelenen 6 uçuştan bazılarının yapılmaya başlandığını, gün içerisinde tümünün tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

İstanbul'dan Ercan Havalimanı'na gelen bir uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle öncelikle Antalya'ya iniş yapmak zorunda kaldığını belirten Sofi, bu uçağın da Ercan Havalimanı’na ulaştığını aktardı.

Meteoroloji Dairesinden olumsuz hava koşullarının saat 20.00'ye kadar süreceği bilgisini aldıklarını ve bu nedenle yeni bir iptal beklemediklerini kaydeden Sofi, olası bir iptalde ise uçakların gün bitmeden Ercan'a inişini sağlayacaklarını söyledi.

KKTC genelinde sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlı havanın 24 Ekim'e kadar etkisini sürdüreceğini, bu sürede en yüksek hava sıcaklığının 25-28 derece dolaylarında olacağını bildirdi. (AA)