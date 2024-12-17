KKTC'den gelen eşyaya AB ülkesinden geliyor muamelesi yapılacak

Uygulamaya sokulan yeni kararla KKTC'de yolcuların beraberinde getirdiği veya kargo ile getirilen eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

17 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girdi.

Bu düzenlemeye göre, yolcu beraberinde, posta ya da kargo taşımacılığı ile serbest dolaşıma sokulacak eşya, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.

Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla uygulamaya kondu.

Bu Karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden doğrudan gelen eşya için uygulanacak tek ve maktu vergi oranlarını belirlemektedir. Karar, Gümrük Kanunu'nun 167. maddesinin ikinci fıkrasına dayalı olarak hazırlanmıştır.

MADDE 1 - Amaç: Bu Kararın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen eşya için uygulanacak vergi oranlarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 - Dayanak: Bu Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Anlaşması ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesinin ikinci fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 - Vergi Uygulaması: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen eşyaya ilişkin olarak, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu vergi tahsil edilir. Bu uygulama, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin Kararın 62. maddesi çerçevesinde yapılır.

MADDE 4 - Diğer Hükümler: Bu Kararda yer almayan hususlar için, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 5 - Yetki: Bu Kararın uygulanmasına yönelik düzenleme yapma ve gerekli tedbirleri alma yetkisi, Ticaret Bakanlığı'na verilmiştir.

MADDE 6 - Yürürlük: Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

MADDE 7 - Yürütme: Bu Kararın hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.