Son genel seçimde 2 milletvekili ile KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne giren ve hükümet ortağı olan Yeniden Doğuş Partisi lideri KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da bakanlıkta Türkiye'den gelen gazetecilerle bir araya geldi.

Arıklı, KKTC'nin milli havayolu eksikliğinin turizm ülkesi için büyük bir handikap olduğuna vurgu yaparak göreve geldiğinde Türkiye’deki tüm havayolu firmalarıyla iletişime geçtiğini, Rusya merkezli büyük tur operatörü Aneks’in sürece olumlu yaklaştığını söyledi.

Aneks’in KKTC’de şirket kurduğunu ancak “statükonun buna izin vermediğini” dile getiren Arıklı, “10–15 yıldır kimsenin kuramadığı bir havayolu şirketini bizim kurmamız bazılarını siyasi olarak rahatsız edecekti. Bu nedenle engellendi. Ama mutlaka bir havayolu şirketi kurmamız gerekiyor ve kuracağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"BAHÇELİ, BİZE DEĞİL BAŞKA YERLERE MESAJ VERMEK İSTEDİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim sonrası yaptığı "KKTC 82’nci vilayet olsun" çağrısına da değinen Arıklı, söz konusu çıkışı “mesaj niteliğinde” bir değerlendirme olarak gördüğünü belirterek, “Hukuken de siyaseten de bunun konuşulması bile absürttür. Sayın Bahçeli bunu bize değil, başka yerlere mesaj vermek için söyledi diye düşünüyorum” dedi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ALTINI DOLDURAMADIK"

Ada'da iki devletli çözüm politikasının ortaya konulduğunda gerekli detayların hazırlanmadığını belirten Arıklı, 1998–1999 döneminde Türkiye ile KKTC arasında gündeme gelen konfederasyon sürecini hatırlatarak, bugünkü yaklaşımın benzer bir eksiklik taşıdığını söyledi. “Bu politikanın altı maalesef yeterince doldurulamadı” diyen Arıklı, Rum tarafında ise “Kıbrıs Türk toplumunun zamanla devletten vazgeçeceği” yönünde bir algı oluştuğunu ve 2017 Crans Montana görüşmelerinin ardından bu beklentinin güçlendiğini dile getirdi.