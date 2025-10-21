Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erhürman’ı tebrik ederek KKTC’nin egemenlik haklarının ve çıkarlarının korunacağını belirtirken Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları dikkat çekti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ta federasyon teklifinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır. Kıbrıs Türk’tür, hep böyle kalacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın” dedi.

Bahçeli ayrıca, “81 Düzce’den sonra 82’nin KKTC olması artık hayat memat haline gelmiştir” ifadeleriyle KKTC’nin Türkiye’ye bağlanması gerektiğini söyledi.

Bu çıkışa KKTC’den yanıt gecikmedi. CTP milletvekili Doğuş Derya, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada Bahçeli’nin sözlerini “hukuki zemini olmayan, iç politikaya yönelik çıkışlar” olarak nitelendirdi. Derya, “Bu tip açıklamaları gülümseyerek izliyoruz. Halk iradesinin üstünde hiçbir şey yoktur. Pazar günü sandığa giderek Sayın Erhürman’a %63 oranında destek veren halk, nasıl yönetilmek istediğini açıkça ortaya koymuştur” diyerek şöyle konuştu:

Bu tip açıklamaları gülümseyerek izliyoruz. Devlet Bahçeli siyaset ve iç politikaya yönelik birtakım çıkışlar yapıyor ve bu ilk defa olan bir şey değil. Türkiye'yi yakından takip eden insanlar olarak başka konularda da zaman zaman siyasi olarak çok ciddiye alamayacağımız, hukuki zemini olmayan birçok açıklama yaptığına daha önce şahit olduk. Bu açıklamasını da bunlardan biri olarak kabul ediyorum. Açıkçası halk iradesinin üstünde hiçbir şey yoktur. Biz demokrasiye halk rejimi olan cumhuriyete inanan kişiler olarak demokratik temsil kanalları üzerinden halkın kendini ifade yegane yerin önce sandık, daha sonra parlamento, daha sonra işte hükümetin icraatları olduğunu da bilerek sandığa gittik pazar günü ve halk %63 oranında Sayın Erhürman'a teveccüh edip bu görevi vererek nasıl yönetilmek istediğine dair zaten sözünü söyledi.