Kuzey Kıbrıs'ta 19 Ekim Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) adayı Tufan Erhürman'ın ezici oyla cumhurbaşkanı seçilmesi, Ersin Tatar'ı destekleyen Ankara için sürpriz olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıslı mevkidaşını seçim zaferi için tebrik ederek 'KKTC’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını savunacaklarını' duyururken, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli seçim sonucuna sert çıkmıştı.

Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminin çok az katılımla gerçekleştirildiğini savunarak, "KKTC Parlamentosu'nun acilen toplanıp, seçim sonuçları ve federasyona dönüşü kabul etmeyeceğini ilan etmesi" çağrısında bulundu. Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında da "KKTC'nin Türkiye'nin 82'inci ili olması gerektiğini" söyledi.

"ÖN YARGILARI KIRACAĞIZ..."

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ilk ziyaret edeceği ülke Türkiye olacak. Erhürman'ın , doğru bir iletişimle kendileriyle ilgili ön yargıları kıracaklarını söylemesi dikkat çekti. Türkiye'nin adadaki garantör güç olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bu Kıbrıslı Türkler için hayati önemde" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'Yİ DE ZİYARET EDECEK Mİ?

KKTC'nin dış politikasıyla ilgili kararlarda Türkiye ile istişare edeceklerini söyleyen Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimi eleştiren Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip etmeyeceği ise sosyal medyada gündem oldu.