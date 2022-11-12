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Klarnet festivali başlıyor

11. Uluslararası Klarnet Festivali yarın başlıyor.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 13:43
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Klarnet festivali başlıyor

Klarnet festivali başlıyor
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T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Türkiye'nin sayılı festivalleri arasına adını yazdıran ve her sene birbirinden değerli usta isimleri sanatseverler ile buluşturan etkinlik, bu sene de yerli ve yabancı birçok sanatçıyı müzik tutkunlarıyla buluşturacak.

Festivalin bu yıl açılışı yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde İran asıllı sanatçı Azam Ali'nin Amerikalı ortağı Carmen Rizzo ile kurduğu Niyaz adlı grubun sahnesiyle başlayacak. Büyüleyici yorumuyla müziğe olağanüstü bir derinlik katan Azam Ali, performanslarında insan sesini içten gelen bir yansıma ve tanrının sunduğu bir lütuf olarak sahneliyor. Sesini bir enstrüman gibi kullanabilme yeteneğine sahip olan sanatçı, 11. Uluslararası Klarnet Festivali'nde müzikseverlere sıra dışı bir deneyim yaşatacak. 

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