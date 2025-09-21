Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde gerçekleşen trafik kazasında; sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen klasik otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu trafik işaretlerini de altına alarak, direğe ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede emniyet tedbiri alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye götürdü. Görevliler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle götürülürken, otomobilin çevreye dağılan parçaları da belediye ekipleri tarafından temizlendi.