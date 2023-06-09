Kleopatra’nın kullandığı yöntemin mucize faydası ortaya çıktı. Bilimsel olarak kanıtlandı

Efsanevi Mısır kraliçesi Kleopatra’nın Kınanın ‘yanma’, ‘elektrik çarpması’, ‘batma’, ‘iğnelenme’ benzeri nöropatik ağrılarına faydalı olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Kleopatra’nın kullandığı yöntemin mucize faydası ortaya çıktı. Bilimsel olarak kanıtlandı

Halk arasında bu tür ağrılarda deriye kına sürmek uygulamasının boş bir inanç olmadığı, bilimsel bir temeli olduğu ortaya çıktı.

Kınanın özellikle nöropatik ağrıda etkili olabileceği, doksanların sonlarına doğru bilimsel araştırmalarla ispatlandı.
Efsanevi Mısır kraliçesi Kleopatra’nın kına yağından elde edilen bir koku kullandığı biliniyor.

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“KARACİĞERİ KORUR”

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı kınanın faydaları şu şekilde sıraladı:

“Kınanın tıbbi kullanımında; verem ilerlemesini durdurduğu, antiviral, antimikrobik, antifungal (mantarlara karşı), protein glikasyonu önleyici, yara iyileştirici, antipiretik (ateş düşürücü), analjezik (ağrı kesici), antiinflamatuvar (yangı-iltihap önleyici) özellikleri olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Mollusc, tyripanasoma, gibi hastalık etkenlerine karşı da yararlı olduğu bilinmektedir. Kına, ayrıca kanser, parazit, şeker hastalığı önleyici özelliklere sahipti. Karaciğeri korur. Bu nedenle sarılıkta kullanılagelmiştir. Kına, bağışıklık sistemini olumlu yönde düzenleyici etkilere de sahiptir. Günümüzde Ayurvedik tıp ve Unani tıp (Hindistan’da halen kullanılan eski yunan tıbbının bir formu) kına gargaralarını bademcik iltihabı, farenjit, diyare, dizanteri, ülser, barsak kurdu ve ateş tedavisinde uygulamaktadır”

‘YANMA’, ‘BATMA’, ‘İĞNELENME’ BENZERİ NÖROPATİK AĞRILARI CİDDİ BİÇİMDE AZALTIYOR

Kına başta ağrı olmak üzere birçok tıbbi sorunun tedavisinde kullanılıyor. ‘Yanma’, ‘elektrik çarpması’, ‘batma’, ‘iğnelenme’ benzeri nöropatik ağrıları ciddi biçimde azaltıyor. Halk arasında bu tür ağrılarda deriye kına sürmek uygulamasının boş bir inanç olmadığı, bilimsel bir temeli olduğu anlaşıldı.

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