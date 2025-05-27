“Kleptomanım” dedi, yine de ceza aldı!

Kaynak: İHA
“Kleptomanım” dedi, yine de ceza aldı!

Kayseri’de iş yerinden hırsızlık yaptığı ve yaralama suçlamasıyla yargılanan K.S., “Kleptomanım” dedi ve 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan K.S., daha önce verdiği ifadelerde, ihtiyaç dışı nesneleri çalma isteği olan “kleptomani” hastası olduğunu söylemişti. Ancak istenen raporun aleyhine çıkması üzerine K.S., çalma dürtüsünü kontrol edemediğini ifade ederek, “Kozmetik ürünleri görünce dürtüsel olarak kendimi tutamıyorum.” dedi.

Psikolog ve psikiyatriste gittiğini, tedavi gördüğünü belirten K.S., beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda K.S.’ye hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını erteledi.

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