Kleptomaninin gizemi çözülüyor! Uzmanlar tedavi yöntemlerini anlattı

Kleptomani, halk arasında “çalma hastalığı” olarak bilinen, kişinin maddi değeri olmayan veya ihtiyaç duymadığı nesneleri çalma dürtüsüne karşı koyamadığı bir psikolojik rahatsızlık.

Dürtü kontrol bozuklukları arasında yer alan bu durum, bireylerin hayatını sosyal, hukuki ve duygusal açıdan derinden etkiledi.

Uzmanlar, kleptomaninin yalnızca bir davranış bozukluğu değil, aynı zamanda karmaşık bir zihinsel sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

Peki, bu gizemli rahatsızlık nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ışığında kleptomaninin perde arkasını araladı.

KLEPTOMANİ NEDİR?

Kleptomani, kişinin maddi kazanç ya da kişisel ihtiyaç olmaksızın, plansız ve kontrol edilemeyen bir şekilde eşya çalmasıyla tanımlanır.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin DSM-5 tanı kriterlerine göre, kleptomani bir dürtü kontrol bozukluğudur ve genellikle ergenlik döneminde başlar, bazı durumlarda ömür boyu devam edebilir.

Çalınan eşyalar genellikle maddi değeri düşük, hatta önemsiz nesnelerdir; çalan kişi bunları saklar, bağışlar veya geri bırakır.

Minnesota Üniversitesi’nde dürtü kontrol bozuklukları üzerine çalışan önde gelen bir psikiyatrist olan Dr. Jon E. Grant,kleptomaninin “bir hırsızlık eylemi değil, içsel bir dürtünün dışa vurumu” olduğunu belirtti.

BELİRTİLER: DÜRTÜLERİN GÖLGESİNDE BİR HAYAT

Kleptomani hastaları, çalma eylemi öncesinde yoğun bir gerginlik ve uyarılmanın hissedildiği bildirildi.

Eylem sırasında rahatlama veya tatmin yaşayan bireyler, sonrasında ise suçluluk, utanç ve pişmanlık duygularıyla boğuşur. Bu döngü, kleptomaninin en belirgin özelliği olarak ortaya çıkar.

Belirtiler arasında şunlar yer alır:

İhtiyaç dışı çalma dürtüsü: Kişi, maddi değeri olmayan veya kullanmayacağı eşyaları çalmaya yönelik güçlü bir istek duyar.

Gerginlik ve rahatlama döngüsü: Çalma öncesi endişe, çalma anında haz, sonrasında suçluluk hissi.

Plansız davranışlar: Kleptomani, genellikle anlık ve hazırlıksız gerçekleşir; kişi marketler, mağazalar veya sosyal ortamlarda bu dürtüye yenik düşer.

Sosyal ve hukuki sorunlar: Tekrarlayan çalma eylemleri, bireyin iş, aile ve sosyal hayatını olumsuz etkiler.

Stanford Üniversitesi’nde davranışsal bağımlılıklar üzerine çalışan bir uzman olan Dr. Elias Aboujaoude, kleptomaninin sıklıkla anksiyete, depresyon veya obsesif-kompulsif bozukluk gibi diğer zihinsel sağlık sorunlarıyla birlikte görüldüğünü ifade etti.

Araştırmalar, kleptomani hastalarının %60’ından fazlasında bu tür komorbid durumların mevcut olduğunu gösterdi.

NEDENLERİ: BEYNİN KİMYASAL DANSI

Kleptomaninin kesin nedenleri henüz tam olarak çözülememiş olsa da, bilimsel çalışmalar bazı ipuçları sundu.

Beyindeki serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin dengesizlikleri, dürtü kontrol bozukluklarının temelinde yatıyor.

Serotonin, ruh halini düzenleyen bir kimyasal madde olarak bilinirken, dopamin çalma eylemi sonrası haz duygusunu tetikleyebilir.

İngiltere’de yapılan bir çalışma, kleptomani hastalarında serotonin düzeylerinin düşük olduğunu ve bu durumun dürtüsel davranışları artırdığını ortaya koydu.

Aile geçmişi de önemli bir risk faktörü. Kleptomani veya obsesif-kompulsif bozukluk gibi rahatsızlıkların ailede bulunması, bireyin bu rahatsızlığa yatkınlığını artırabilir. Ayrıca, çocukluk döneminde yaşanan travmalar, duygusal yoksunluk veya stresli yaşam olayları da kleptomaninin ortaya çıkışında rol oynayabilir.

Lowa Üniversitesi’nde psikiyatri profesörü Dr. Donald W. Black, kleptomaninin bazen “toplumdan öç alma” veya “duygusal boşlukları doldurma” çabası olarak ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ: UMUT IŞIĞI

Kleptomani tedavisi, bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir ve genellikle psikoterapi ile ilaç tedavisinin kombinasyonunu içerir.

Standart bir tedavi protokolü olmamasına rağmen, bilimsel çalışmalar ve uzmanlar bazı yöntemlerin etkili olduğunu gösterdi:

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, kleptomani tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu terapi, kişinin çalma dürtülerini tanımasına, tetikleyici faktörleri anlamasına ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmesine yardımcı olur. Dr. Grant, BDT’nin ilaç tedavisiyle birleştirildiğinde başarı oranını artırdığını belirtti.

İlaç Tedavisi: Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kleptomani için onaylanmış bir ilaç bulunmasa da, naltrekson (bir opioid antagonisti) ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) gibi antidepresanlar sıkça kullanıldı. Naltrekson, çalma dürtüsüne bağlı haz duygusunu azaltırken, SSRI’lar ruh halini dengelemeye yardımcı oldu

Örtük Duyarlılaştırma: Bu yöntemde, hastadan çalma anını hayal etmesi ve olumsuz sonuçları (örneğin, yakalanma veya sosyal dışlanma) görselleştirmesi istenir. Bu, çalma davranışına karşı bir tiksinti oluşturmayı amaçlar.

Destek Grupları ve Stres Yönetimi: Stres, kleptomaniyi tetikleyici bir faktör olabilir. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri, dürtü kontrolünü destekleyebilir. Destek grupları ise bireylerin deneyimlerini paylaşarak yalnızlık hissini azaltır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Kleptomani, nadir görülmesi ve sosyal damgalanma korkusu nedeniyle yeterince araştırılmamış bir rahatsızlık. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, kleptomaninin obsesif-kompulsif bozukluklar ve davranışsal bağımlılıklarla benzerlikler taşıdığını gösterdi.

Yayımlanan bir inceleme, kleptomaninin biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir kombinasyonuyla ortaya çıktığını öne sürdü.

Uluslararası alanda, Dr. Aboujaoude, kleptomaninin “davranışsal bağımlılık” olarak sınıflandırılabileceğini ve çalma eyleminin bazı kişilerde dopamin kaynaklı bir ödül döngüsü oluşturduğunu ifade etti. Öte yandan, Dr. Black, kleptomaninin yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda sosyokültürel bir boyutu olduğunu vurguladı:

“Modern toplumun tüketim kültürü, bazı bireylerde bu dürtüyü tetikleyebilir.”

KLEPTOMANİYLE YAŞAMAK: TOPLUMSAL VE HUKUKİ ZORLUKLAR

Kleptomani, hem birey hem de çevresi için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yakalanma, iş kaybı, sosyal dışlanma ve hukuki yaptırımlar, hastaların sıkça karşılaştığı sorunlar arasında.

Uzmanlar, kleptomaninin bir karakter kusuru değil, tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

Dr. Grant, “Kleptomani hastaları genellikle utanç nedeniyle yardım aramaktan kaçınıyor. Oysa erken teşhis ve tedavi, bu döngüyü kırabilir” dedi.

Türkiye’de kleptomani hastalarının yaklaşık %0,3-0,6’sında bu rahatsızlığa rastlandığı tahmin ediliyor, ancak utanç ve stigma nedeniyle gerçek rakamlar daha yüksek olabilir. Kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha sık görülen bu rahatsızlık, genellikle 20’li yaşlarda başlıyor.

YARDIM ALMAK BİR ZAYIFLIK DEĞİL

Kleptomani, kişinin hayatını gölgede bırakan bir rahatsızlık olsa da, doğru tedaviyle yönetilebildi.

Uzmanlar, bireylerin ve yakınlarının bu durumu bir hastalık olarak kabul etmesinin, tedavi sürecinde kritik bir adım olduğunu vurguladı.