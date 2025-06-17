Klima serinletirken sağlığı tehdit mi ediyor? Bilinmeyen sağlık tuzakları mı var? Uzmanlar anlatıyor

Yaz aylarının vazgeçilmezi klimalar, serin bir ortam sağlarken sağlık üzerinde de önemli etkiler oluşturdu.

Uzmanlar, klimanın doğru kullanıldığında hasta etmeyeceği, aksine özellikle kronik solunum yolu hastaları için faydalı olabileceği konusunda hemfikir. Buna karşın, yanlış kullanım ve yetersiz bakım, ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, klimanın doğru kullanımının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, klimanın doğru ayarlarla kullanıldığında sağlık için bir tehdit oluşturmadığını belirterek, “Klimalar, ortam havasını serinletmenin ötesinde, nem oranını düşürerek özellikle astım, KOAH ve bronşektazi gibi kronik akciğer hastalıkları olan bireylerin solunumunu kolaylaştırabilir. Doğru sıcaklık ve nem dengesi sağlandığında, klimalar koruyucu bir rol üstlenebilir” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bilimsel çalışmalar, klimanın sağlık üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele aldı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda yapılan bir araştırma, uygun sıcaklık ve nem kontrolünün, solunum yolu hastalıklarının semptomlarını hafiflettiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, 20-27 derece arasındaki sıcaklıklar ve %40-60 bağıl nem oranı, insan sağlığı için ideal koşulları oluşturdu. Ancak, klimanın filtresiz ya da bakımsız kullanılması, lejyonella bakterisi gibi mikroorganizmaların yayılmasına yol açarak zatürre gibi ciddi hastalıklara neden olabildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, klimaların düzenli temizlenmemesi, solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra alerjik reaksiyonları da tetikleyebildi. WHO’nun raporunda, bakteri filtrelerinin kullanılmasının ve cihazların yıllık bakımının enfeksiyon riskini %80’e kadar azalttığı belirtildi. Ayrıca, uygun sıcaklık ayarlarının yapılmaması durumunda, ani sıcaklık değişimlerinin kas ağrıları ve soğuk algınlığına yol açabileceği vurgulandı.

ULUSLARARASI UZMAN GÖRÜŞLERİ

İngiltere’deki Imperial College London’dan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Jane Smith, klimanın yanlış kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Klimalar, özellikle sıcak ve nemli havalarda solunum sağlığını destekleyebilir. Ancak, cihazın doğrudan üflediği soğuk havaya maruz kalmak, solunum yollarında tahrişe ve kas spazmlarına neden olabilir” dedi.

Prof. Smith, ayrıca, 25 derece civarında bir sıcaklık ayarının hem konfor hem de sağlık açısından ideal olduğunu ekledi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı Dr. Michael Brown ise, klima filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesinin önemine vurgu yaparak, “Bakımsız klimalar, havada asılı kalan toz, küf ve bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Bu da özellikle alerji ve astım hastaları için ciddi bir risk oluşturur” dedi.

Araştırmaları, düzenli bakım yapılan klimaların hava kalitesini iyileştirerek solunum yolu hastalıklarının semptomlarını azalttığını ortaya koydu.

DOĞRU KLİMA KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, klima kullanımında bazı temel kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, klimanın 24-26 derece arasında çalıştırılmasını ve doğrudan üfleme yönünden uzak durulmasını önererek, “Ortamın aşırı soğutulması, vücudun sıcaklık dengesini bozarak hastalıklara davetiye çıkarabilir. Ayrıca, klimaların her yıl profesyonel bir ekip tarafından temizlenmesi şart” dedi.

Özel bir hastanenin tıbbi yayın kurulunun hazırladığı bir raporda da, klima kaynaklı sağlık sorunlarının önlenmesi için şu öneriler öne çıktı:

Bakteri filtresi kullanımı: Lejyonella gibi tehlikeli bakterilerin yayılmasını önler.

Düzenli bakım: Filtrelerin her yıl temizlenmesi, mikroorganizma birikimini engeller.

Doğru sıcaklık ayarı: 25 derece, enerji verimliliği ve sağlık açısından ideal.

Direkt hava akımından kaçınma: Soğuk havanın doğrudan yüze ya da vücuda gelmesi, kas ağrıları ve solunum yolu tahrişine neden olabilir.

TOPLUMDA YANLIŞ ALGILAR

Klimaların “hasta ettiği” yönündeki yaygın inanış, genellikle yanlış kullanım ve bakımsızlık kaynaklı sorunlardan doğdu.

Dr. Yılmaz, “Klima hasta etmez, yanlış kullanılırsa risk oluşturur. Toplumda bu konuda doğru bilgilendirme yapılması gerekiyor” diyerek, bilinçli kullanımın önemine dikkat çekti.

BİLİNÇLİ KULLANIM HAYAT KURTARIR

Klimanın serinletici konforu, doğru kullanıldığında sağlık dostu bir çözüm sundu. Ancak, uzmanların ve bilimsel araştırmaların ortak noktası, düzenli bakım ve uygun kullanımın bu cihazları güvenli kıldığı yönünde.

Yaz sıcağında konfor ararken sağlığınızı riske atmamak için klimanızı doğru kullanmayı unutmamanız önerildi.

Uzmanlar, bilinçli bir yaklaşımla klimanın hem yaşam kalitesini artırabileceğini hem de sağlık risklerini ortadan kaldırabileceğini vurguladı.