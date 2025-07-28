Klimalar tehlike saçıyor! Uzmanı uyardı



Yaz sıcaklarında serinlemek için başvurulan klimalar ve ani ısı değişimleri, nefes alma zorluğu ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir hastalığa zemin hazırlayabiliyor. Halk arasında bronşitin yalnızca kış hastalığı olarak bilindiğini ancak yaz aylarında da sıkça karşılaşıldığını ifade eden Özel Adatıp Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Tuncel, "Halk arasında bronşit genellikle soğuk havalarla ilişkilendirilse de, yaz aylarında da ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz. Özellikle klima altında uzun süre kalmak, terli vücutla rüzgara maruz kalmak, havuzdan çıkar çıkmaz serin ortama geçmek gibi durumlar solunum yollarını etkileyerek bronşit gelişimine zemin hazırlıyor" dedi.

"HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN CİDDİ TABLOLARLA SONUÇLANABİLİR"

Yaz bronşitinin genellikle kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik ile kendini gösterdiğini söyleyen Dr. Tuncel, bu semptomların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Tuncel, "Özellikle kronik akciğer hastalığı olan bireylerde yaz bronşiti, alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir. Bu da hastaneye yatış gerektiren ciddi tablolarla sonuçlanabilir. Bu sebeple erken tanı ve tedavi önemlidir" diye konuştu.

"KLİMA KULLANIMI VE NEM DENGESİNE DİKKAT"

Dr. Tuncel, yaz aylarında yaşam alanlarında kullanılan klimaların temizliğine de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Filtreleri uzun süre temizlenmeyen klimalar, küf ve bakteri oluşumuna sebep olabilir. Bu da solunum yollarında irritasyona ve enfeksiyon riskine yol açar. Ayrıca ani ısı değişimlerinden kaçınmak, yeterli sıvı almak ve bağışıklığı güçlü tutmak yaz bronşitinden korunmada etkili olacaktır" ifadelerini kullandı