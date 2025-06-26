Klimaların görünmez tehlikesi! Yaz sıcağında gizli düşman

Yaz aylarında serinlik arayışında klimalar vazgeçilmez bir konfor aracı olsa da, uzmanlar yanlış kullanım ve yetersiz bakımın ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdiğini vurguladı. Özellikle "klima hastalığı" olarak bilinen lejyoner hastalığı, zatürre gibi ağır solunum yolu enfeksiyonlarına yol açarak sağlığı tehdit etti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, düzenli bakım ve doğru kullanımın hayati önem taşıdığını belirtti.

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonu. Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, nemli ve sıcak ortamlarda kolayca çoğalabiliyor ve su damlacıkları yoluyla solunum yoluyla bulaşıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, lejyoner hastalığı vakalarının %90’ı bu bakterinin serogrup 1 türünden kaynaklanıyor. Özellikle oteller, hastaneler ve ofis gibi kalabalık alanlarda kullanılan bakımsız klimalar, bu hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynadı.

İngiltere’deki Imperial College London’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Susan Hopkins, lejyoner hastalığının teşhisinin zorluğuna dikkat çekti:

“Belirtiler zatürre ile karıştırılabilir. Bu nedenle kan testleri, idrar antijen testleri ve akciğer görüntülemeleriyle doğru tanı konulmalı. Yanlış tedavi, hastalığın ilerlemesine yol açabilir.”

Hopkins, klimaların yanı sıra su sistemlerinin de düzenli dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguladı.

The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, lejyoner hastalığı vakalarının %80’inin bakımı yetersiz havalandırma sistemlerinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırma, özellikle yaz aylarında artan klima kullanımıyla vaka sayılarında belirgin bir yükseliş olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, lejyoner hastalığının bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti:

“Şeker hastaları, kronik akciğer hastalığı olanlar, kemoterapi hastaları ve yaşlılar risk grubunda. Bakteri, nemli ortamlarda, örneğin jakuziler, duş başlıkları ve havuzlarda da üreyebilir.”

Uzmanlar, klimaların düzenli bakımının yanı sıra ortamın aşırı soğutulmaması ve doğrudan hava akımına maruz kalınmaması gerektiğini önerdi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı Dr. Michael Brown, bakımsız klimaların toz, küf ve bakterilerin yayılmasına neden olabileceğini vurguladı:

“Filtrelerin düzenli temizlenmesi, hava kalitesini iyileştirerek özellikle astım ve alerji hastalarının semptomlarını azaltabilir.”

Brown, 25 derece civarındaki sıcaklık ayarının hem konfor hem de sağlık açısından ideal olduğunu ekledi.

Klima kullanımının yalnızca lejyoner hastalığıyla sınırlı olmadığını belirten uzmanlar, yanlış kullanımın sinüzit, kulak enfeksiyonları, alerjik rinit ve hatta yüz felci gibi sorunlara da yol açabileceğini ifade etti.

Araç klimalarında havanın doğrudan yüze değil, ön cama yönlendirilmesi bu riskleri azaltabilir.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Uzmanlar, klima kaynaklı sağlık sorunlarından korunmak için şu önerilerde bulundu:

Düzenli Bakım: Klima filtreleri her 3 ayda bir temizlenmeli veya değiştirilmeli, yılda bir profesyonel servis bakımı yapılmalı.

Sıcaklık Kontrolü: Oda sıcaklığı 22-25°C arasında tutulmalı, aşırı soğutmadan kaçınılmalı.

Nem Dengesi: Ortam nem oranı %40-60 arasında olmalı, çünkü nemli ortamlar bakteri üremesini teşvik eder.

Doğal Havalandırma: Mümkünse klima yerine doğal havalandırma tercih edilmeli, klima kullanıldığında ortam sık sık havalandırılmalı.

Doğrudan Temastan Kaçınma: Klima havasının yüze veya göğse doğrudan üflemesi engellenmeli.

Doğru kullanıldığında klimalar, özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalığı olanlar için nem oranını düşürerek solunumu rahatlatabilir.

Uzmanlar, bilinçli kullanım ve düzenli bakımın bu cihazları sağlık dostu hale getirdiğinin altını çizdi.