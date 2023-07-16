Klimanın icadından önce insanlar ne yapıyordu? Birbirinden ilginç 8 serinleme yöntemi

Editör: Bengü Zorlu

FANLI SANDALYELER

1780’lerde Philadelphia merkezli müzik aleti yapımcısı John Cram, ilginç bir serinletme cihazı icat etti. George Washington, sıcak yaz aylarında anayasa çalışmaları yaparken bu ürüne 32 şilin 6 peni ödedi ve bunu Mount Vernon malikanesine gönderdi, burada ürünün bir replikası hâlâ sergileniyor. Bu ilginç makine şöyle çalışıyordu: İnsanlar, başlarının üzerinde hareket eden fana ayaklarıyla güç vererek, eski bir dikiş makineleri gibi kullanıyorlardı. Benjamin Franklin’in de bir tane sahip olduğu söyleniyor, ancak cihazın sınırlı bir kitleye hitap ettiği görülüyor.