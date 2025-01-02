Klinikteki saldırıda yeni gelişme! Suriyeli kadın Türk doktoru bıçaklamıştı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Özen Sokakta bulunan klinikte 28 Aralık saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın isimli kadın, iddiaya göre, diş kliniğinde yüksek sesle konuşup, küfrederek çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı.

Gürültü üzerine odasından çıkan diş hekimi H.N.Ö., kadını uyardı. Uyarıları dikkate almayan Hamda Husseın Yasın, çantasından çıkardığı bıçakla H.N.Ö’yü sol omzundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.Ö. sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriyeli kadın kendisini uyaran Türk doktoru bıçakladı

Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım ilçesinde şüpheli H.H.Y.’nin kesici alet ile müşteki H.N.Ö.’yü yaraladığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan şüpheli H.H.Y.’nin, 'Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama' suçundan tutuklanarak konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.