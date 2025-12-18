Ünlü sanatçı Onur Akın, "Sen Gidersen" adlı şarkısının klibini çekmek üzere Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Sazlığı'na, yılkı atlarının bulunduğu bölgeye geldi.

Çekimler sırasında hızla koşan bir yılkı atı Akın'a çarptı ve sanatçı yere düştü. Talihsiz kazayı ucuz atlatan Akın'ın durumu iyi.

Akın, "Karlı bir havada çekim yaptığımız için, yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum. Atların yerdeyken üstüme basıp, beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu" dedi.

Öte yandan Onur Akın, kazanın yaşandığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.