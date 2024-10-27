Klip çekiminde panik anları! Vinçle asılan kadın şarkıcı korkuttu

Düzenleme: Kaynak: CNN Türk
Klip çekiminde panik anları! Vinçle asılan kadın şarkıcı korkuttu

Şarkıcı Cengiz İmren klip çekimi esnasında korku dolu anlar yaşadı. Özbek şarkıcı ile birlikte klip çekerken kadın şarkıcı baygınlık geçirdi.

Şarkıcı Cengiz İmren uzun zaman sonra yeni albümünü ile dinleyenleri ile buluştu.

Şarkıcı klip çekimi esnasında ilginç anlar yaşadı. Özbek sanatçı Aziza Yoqubova ile kamera karşına geçen isim, Yoqubova'nın bayılmasıyla panik oldu.

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Cengiz İmren Değişimiyle adından söz ettiren ünlü isim bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı albüm ile sahnelere geri dönen ünlü şarkıcı, Özbek sanatçı Aziza Yoqubova ile klip çekimi için kamera karşısına geçti.

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CNN Türk'ün haberine göre, sette panik anlar yaşandı. Beyaz elbise giyerek vinçle havaya kaldırılan Özbek sanatçı bir süre sonra seslere tepki vermedi.

Cengiz İmren durumun ne olduğunu anlamaya çalışırken, Özbek sanatçının bayıldığı anlaşıldı. Ekip panik yaşarken, Yoqubova hemen aşağı indirildi. Müdahale edilen kadın kısa süre içinde kendine geldi.

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