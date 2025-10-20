Jurgen Klopp, Liverpool'a katılmadan önce Manchester United'dan teklif aldığını bunu neden reddettiğini açıkladı.

Liverpool'da 9 sezon geçiren ve başarılarla dolu bir kariyer çizen Klopp, 2013'te Borussia Dortmund'u çalıştırırken Manchester United'ın kendisine teklif yaptığını söyledi.

"YANLIŞ ZAMANDI"

Britanyalı girişimci Steven Bartlett'in The Diary of a CEO podcast'inde konuşan Klopp, "Sör Alex'in emekli olduğu yıl benimle konuştular. Tabii ki bir noktada ilgilendiler. O zamanlar ben de ilgilenirdim, gençtim. Dortmund'da muazzam bir takımım vardı. United benimle temasa geçmeye çalıştı. Yanlış zamandı, yanlış andı. Dortmund'da kontratım vardı ve kimse için ayrılamazdım. Yeni bir menajer istiyorlardı ve sanırım ben de birkaç seçenekten biriydim." dedi.

"PROJE BANA GÖRE DEĞİLDİ"

Yaptıkları görüşmelerin içeriğini beğenmediğini itiraf eden Klopp şöyle devam etti:

"Konuşmalarda hoşuma gitmeyen şeyler vardı. Fikir o kadar büyüktü ki, 'istediğiniz tüm oyuncuları alıyoruz, onu alıyoruz, onu da alıyoruz, onu da alıyoruz' ve ben orada oturmuş şöyle diyordum... Evet, bu proje bana göre değil. Yanlış zamandı ama bunun da ötesinde benim projem değildi.

"POGBA VE RONALDO'YU GERİ GETİRMEK İŞE YARAMAZ"

(Paul) Pogba'yı geri getirmek istemedim, o müthiş bir oyuncuydu ama bu işler genelde yürümez. Ya da Cristiano (Ronaldo), hepimiz onun (Lionel) Messi'yle birlikte dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu biliyoruz ama geri getirmek asla işe yaramaz."

"FUTBOLU HİÇ KONUŞMADIK"

Yapılan toplantıda Klopp'a futbol stilinin hiç konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine de Alman çalıştırıcı, "Hayır, hiç konuşmadık. Orada oturuyordum ve 'Bu bana göre değil' diyordum. Sonra Liverpool'dan saf bir futbol projesi geldi." diye yanıt verdi.