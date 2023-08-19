Klopp: Paranın sınırsız olması doğru değil

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan kulüplerinin milyarlarca para dökmesinin yanlış bir şey olduğunu vurguladı.

Klopp: Paranın sınırsız olması doğru değil

Editör: Hamza Özalkuş

İngiltere Premier Ligi devlerinden Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, transferde son yıllarda milyar eurolara varan paralar harcayan Suudi transfer piyasasıyla ilgili yorum yaptı.

Alman menajer açıklamasında sonsuz paranın her zaman problem olacağını söyleyerek, "Sonsuz para her zaman problem yaratır, transfer için bir yönetmelik hazırlansa ve sınır getirilse çok iyi olur. Suudi kulüplerinin yaptıkları normal, kimseyi suçlayamam ama paranın sınırsız olması doğru değil" diye konuştu.

Liverpool kadrosunda bu sezon Fabinho 46 milyon euroya, Jordan Henderson 14 milyon euroya ve kulüple sözleşmesi sona eren Roberto Firmino Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

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