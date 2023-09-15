Klopp Salah sorusu sonrası çılgına döndü: Şaka yapıyorsun değil mi?

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın adı yaz transfer dönemi boyunca Suudi Arabistan ekipleri ile anılmıştı.

Al-Ittihad'ın Liverpool'a yaptığı 230 milyon euro'luk dev bedel, İngiliz ekibi tarafından kabul görmemişti.

Ancak buna rağmen Salah için sorular sorulmaya devam ediyor.

Bir muhabirin Mohammed Salah için Klopp'a sorduğu soru, teknik adamı sinirlendirdi.

''ŞAKA YAPIYORSUN DEĞİL Mİ?''

Mohamed Salah'ın ara transfer döneminde Suudi Arabistan'a transferi sorulan Jürgen Klopp, "Şaka yapıyorsun değil mi? Bu soruyu sormak için aralık ayına kadar bekleyemez misin?" cevabını verdi.

Jürgen Klopp'un bu tepkisi uluslararası basında gündem oldu.