Klopp'tan Almanya Milli Takımı açıklaması: Gerçekleşirse mutlu olurum

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına Hansi Flick yerine Julian Nagelsmann'ın geçeceği iddiaları için "Bu şekilde gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi.

Klopp'tan Almanya Milli Takımı açıklaması: Gerçekleşirse mutlu olurum

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın geleceği adına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Klopp'un açıklamaları;

-Julianın harika bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü harika bir teknik direktör. Bu şekilde gerçekleşirse çok mutlu olurum.

-Yaş? Hiç önemli değil. 28 yaşında harika bir teknik adam olduğunu kanıtladı. Sekiz yıllık bir tecrübesi var. Diğerleri için bu 45 ya da 50 yaşında, en üst seviyede gerçekleşiyor. Bu bir kriter değil.

-Şu anda Liverpool'u yeniden inşa ediyoruz. Kendimi Liverpool'a adadım. Kalbim burada, Liverpool'da. Geçen sekiz yılın üzerini öylece çizemezsiniz. Burada bir sözleşme imzaladım ve hatırladığım kadarıyla sözleşme imzaladığım sırada bana ilaç verilmedi. Bu özgür verilen bir karardı. İşte bu yüzden milli takıma uymuyorum.

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