Klopp'tan hayranlarını üzecek açıklama! 'Liverpool'dan ayrıldıktan sonra...'

Liverpool'da kazandığı tarihi başarıların ardından kulüpten bir efsane olarak ayrılan ve Red Bull'un futbol organizasyonlarında yönetici pozisyonunda görev yapan Jürgen Klopp, The Athletic'e verdiği özel röportajda hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. Klopp, futbolu özlemediğini ve geri dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

"BİR DAHA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTEMİYORUM"

Alman teknik adam, “Liverpool’dan ayrıldıktan sonra hiçbir şeyi özlemedim. Cumartesi maç saatlerini bile takip etmiyordum. Spor yaptım, torunlarla vakit geçirdim, hayatı yaşadım. Bir daha teknik direktörlük yapmayı istemiyorum. Şu an düşündüğüm bu.” diye konuştu.

Klopp'un röportajından öne çıkan satır başları şöyle:

“Ocak ayından beri Red Bull’un küresel futbol sorumlusu olarak görev yapıyorum. Felsefe, oyuncu gelişimi ve transfer stratejileri üzerine çalışıyorum. Leipzig ve Paris FC’de transfer süreçlerine dahil oldum. Red Bull futbolu enerji üzerinden tanımlamalı, bu bizim oyun tarzımız.”

ALMANYA’DAKİ TEPKİLER

“Red Bull’un futboldaki varlığı Almanya’da sevilmiyor, bunun farkındayım. Mainz taraftarlarının tepkisi normal. Ama ben kendi doğrularımla hareket ediyorum. Liverpool’da insanlar mutlu çünkü başka bir takımı çalıştırmıyorum.”

FIFA'YA ELEŞTİRİ

“Futbolcular artık hiç dinlenemiyor. Yazın sürekli yeni turnuvalar ekleniyor. FIFA 64 takımlı Dünya Kupası planlıyor, bu mantıklı değil. Oyuncular olmadan bu oyun olmaz ama kimse onların sağlığını düşünmüyor. Çözüm, yaz aylarında yeni turnuvaları durdurmak.”

LIVERPOOL VE FUTBOLUN GELİŞİMİ

“Liverpool şu an çok hücumcu bir oyun oynuyor, gerçekten çok iyi. Futbol sürekli değişiyor, City bile oyununu yeniden şekillendiriyor. Ben artık ‘futbolun papası’ değilim ama Red Bull dünyasında deneyimlerimi aktarıyorum.”

"HAYATIMDA İLK DEFA ÖZGÜRÜM"

“25 yıl boyunca tam gaz çalıştım. Sinemaya bile gidemiyordum. Şimdi hayatımda ilk kez daha özgürüm. Anfield’a sadece bir kez döndüm, o da geçen sezon kupanın kaldırıldığı gün.”