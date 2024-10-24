Klopp’un eski sağ kolu Liverpool’dan nasıl ayrıldıklarını anlattı

Liverpool’da 9 yıl görev yapan Alman teknik adam Jurgen Klopp, takımı uzun yıllar sonra İngiltere’de şampiyon yaparak Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon yaptı. Takıma, Salah, van Dijk ve Alisson gibi yıldızları katan Alman teknik adam sezon sonu kulüpten ayrılarak teknik direktörlüğü bırakma kararı aldı. Klopp, flaş bir karar alarak Red Bull’un küresel futbol operasyonlarının başına geçti.

Klopp’un hem Borussia Dortmund’da hem de Liverpool’da başarıdan başarıya koşarken yanında Pep Lijnders vardı. Klopp’un sağ kolu olarak bilinen Lijnders, Liverpool’dan ayrıldıktan sonra Avusturya ekiplerinden Salzburg’un başına geçti.

Tecrübeli antrenör, Klopp’un teknik direktörlüğü bırakması sonrası görüşmeyi kesmediklerinin altını çizdi. Lijnders, uzun yıllar boyunca birlikte çalışmalarının en önemli nedeninin karşılıklı güven olduğunu vurgulayarak, Klopp’un ailesine zaman ayırabildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

AYRILIĞI NEDEN SEZON ORTASINDA DUYURDULAR?

Liverpool’dan ayrılıklarının arka planını anlatan Lijnders haklarında çıkan söylentilere dikkat çekerek, ayrılık kararını sezon ortası vermelerinin nedeninin Liverpool’un doğru teknik direktörü bulması için kulübe zaman vermek istemeleri olduğunu söyledi. Lijnders “Bunu erken duyurun ki doğru adamları bulmak için zamanları olsun, Liverpool kalibresinde bir teknik direktör bulmak kolay değil” şeklinde konuştu.

Liverpool’a çok şey borçlu olduğunu vurgulayan Lijnders, “Tek istediğim başarılı olmaktı. Uyandığımda ve yatağa girdiğimde aklımda Liverpool vardı” dedi.

İngiliz devinin yeni teknik direktörü Arne Slot’a övgü yağdıran Lijnders, Liverpool’un doğru hocayı bulduğunun altını çizdi.