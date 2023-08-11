Kluivert: Biz turu daha geçmedik

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, takımının farklı galip gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söylese de henüz turu geçmediklerini aktardı.

Kluivert: Biz turu daha geçmedik

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi NK Osijek’i 5-1 mağlup etti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Kluivert'in açıklamaları;

-Çok çok mutluyum bu akşam. Takımımızın verdiği mücadele her şeyi uygulamamızın göstergesiydi. Ancak oyuncularım bugün mutlu olabilir. Fakat biz turu daha geçmedik. Bir şeyler başarabilmek için daha çok çalışmamız lazım. Pazar günü de Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Yarın çalışmalara başlayacağız.

-Rakiplerimizin şut atamaması çok sevindirici. Onlara ihtimal bırakmamak bizleri sevindirdi. Hırvatistan’a gidip ikinci maçı oynayacağız. Ayaklarımızın yere basması lazım. Orada da burada oynadığımız şekilde oynarsak turu alırız.

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