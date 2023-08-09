Kluivert: Bu stattan kolay kolay çıkılamayacağını herkes biliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Hırvatistan temsilcisi Osijek ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktör Patrick Kluivert, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, turu geçtikten sonra çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

"HER TAKIM KOLAY KOLAY ÇIKAMAYACAK"

"Tabii ki de biliyorsunuz bu maçın önemi tarihsel anlamda bizim için çok büyük. En iyi şekilde hazırlanırken de rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Onlara saygı duyuyoruz ama buraya gelen her takımın bu stattan kolay kolay çıkamayacağını herkes biliyor. O yüzden biz kendi futbolumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Aslında çok da fena bir hava yok burada. Ama tabii Hırvatistan'dan daha çok sıcak bir hava var. O yüzden umarım rakipler de bundan etkilenir.

MURAT SANCAK- AJETİ DİYALOĞUNU YANITLADI

Kluivert, CFR Cluj ile yapılan rövanş maçı sonrası Başkan Murat Sancak'ın sahada rakibin defans oyuncusu Arlind Ajeti ile yaptığı görüşme hatırlatılarak, "Ajeti'nin performansını beğendiniz mi? Sizin fikriniz nedir?" sorusuna, görüşmeyi görmediğini belirterek, şunları söyledi: "Ama iyi bir stoper olduğunu söyleyebilirim. Şunu da eklemek istiyorum. Takımımızda olan futbolcular şu an için gayet iyiler. İleride bir stoper gelirse de başkanımız zaten her türlü çalışmayı yapıyor bu tarz konularda. O yüzden bakarız."

(AA)