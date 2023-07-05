Kluivert'in teknik ekibi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik ekip belli oldu.

Kluivert'in teknik ekibi belli oldu

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Patrick Kluivert'in göreve başlamasının ardından teknik ekipte görev yapacak isimler belli oldu.

Adana Demirspor'un 2023-2024 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu:

Patrick Kluivert - teknik direktör, Serkan Damla - yardımcı antrenör, Zeljko Petrovic - yardımcı antrenör, Winston Bogarde - yardımcı antrenör, Ozan Özerkan - kaleci antrenörü, Eray Serbes - kaleci antrenörü, Quentin Jakoba - atletik performans antrenörü, Nedim Askeri - atletik performans antrenörü, Erdoğan Kaynak - maç ve performans analisti, Jordy Kluitenberg - video analisti, Cengiz Hoşfikirer - rakip analiz antrenörü, Gaetano Daniele Salierno - tercüman, Mehmet Ergel - tercüman. (AA)

Öne Çıkanlar
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Son Haberler
Adı Galatasaray ile anılan Di Maria eski takımına gidiyor Spor
Adı Galatasaray ile anılan Di Maria eski takımına gidiyor
Etle besleniyor 1 metre yükseğe zıplayabiliyor. Sungurlu’da “sarıkız” örümceği paniği Güncel
Etle besleniyor 1 metre yükseğe zıplayabiliyor. Sungurlu’da “sarıkız” örümceği paniği
Depremlerde ağır hasar gören binayı taş atarak yıktı Güncel
Depremlerde ağır hasar gören binayı taş atarak yıktı
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer Spor
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer
Ekrem İmamoğlu duyurdu. 'Değişim' çağrısına on binlerce geri dönüş yapıldı Siyaset
Ekrem İmamoğlu duyurdu. 'Değişim' çağrısına on binlerce geri dönüş yapıldı
Aizanoi Antik Kenti'nde kazılar tekrardan başladı Kültür Sanat
Aizanoi Antik Kenti'nde kazılar tekrardan başladı
AKM’de sezon Süper Aile De Luca ile açılıyor Kültür Sanat
AKM’de sezon Süper Aile De Luca ile açılıyor