Kluivert'ten Cluj galibiyeti sonrası açıklamalar: 10 kişi yapmak gurur veriyor

Adana Demirspor teknik direktörü Kluivert Cluj’a karşı 2-1 kazanılan rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kluivert'ten Cluj galibiyeti sonrası açıklamalar: 10 kişi yapmak gurur veriyor

Adana Demirspor teknik direktörü Patrick Kluivert Romanya temsilcisi Cluj’a karşı 2-1 kazanılan UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Muhteşem bir galibiyet sayılabilir. Çok iyi başladığımız bir maç, kornerden golümüzü bulduk. Dönen topların kademesi sürekli üzerinde durduğumuz bir konu. Orada hata yapmamamız gerekiyor ama ufak bir hata sonucu 1-1 oldu. Sonrasında 10 kişi kalıyorsunuz, zor oluyor ama son dakikada bir gol buluyorsunuz. Biz bunu çalıştıktan sonra bunun olması tabii ki daha fazla mutlu ediyor. Muazzam bir atmosferimiz vardı. Çocuklarıma şunu söylemek istiyorum, onlarla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler" dedi.

Kluivert sözlerine, "Takımımla gurur duyuyorum. 10 kişi kaldığımızda yapımızı bozmadık. Söylenenleri yapmaya çalışan bir takım gördük sahada. 11 kişiye karşı oynarken tabii ki zorlanırsınız ama 10 kişi yapmak gurur veriyor. Böyle bir galibiyet aldıktan sonra çok mutluyuz" diye devam etti.

Kluivert son olarak, "Bağımlılık yaratan bir atmosfer vardı. Futbolcular, bu atmosferlerde oynamak için futbolcu olur. Bu desteği görmek inanılmazdı. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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