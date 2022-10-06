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KOAH hastası babanın kullandığı oksijen tüpü patladı; yanan otomobilde hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 27 yaşındaki Barış Çorbacı, otomobille KOAH hastası babası 55 yaşındaki Yaşar Çorbacı'yı hastaneye götürürken, araçta babasının kullandığı oksijen tüpü patladı. Baba Çorbacı alev alıp yanan otomobilde yaşamını yitirirken oğlu ise ağır yaralandı. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 20:14
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KOAH hastası babanın kullandığı oksijen tüpü patladı; yanan otomobilde hayatını kaybetti

KOAH hastası babanın kullandığı oksijen tüpü patladı; yanan otomobilde hayatını kaybetti
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DHA'nın haberine göre; olay, öğleden sonra Malkara'nın Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Barış Çorbacı, KOAH hastası olan babası Yaşar Çorbacı'yı rahatsızlığı nedeniyle Tekirdağ'a götürmek üzere otomobil ile yola çıktı. Yaşar Çorbacı'nın otomobilde nefes almak için kullandığı 10 kilo ağırlığındaki oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte alev alan otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren Barış Çorbacı, bariyerlere çarptı. Barış Çorbacı, yanan otomobilden diğer sürücüler tarafından güçlükle çıkarılırken, baba Yaşar Çorbacı ise tüm çabalara rağmen alevlerin sardığı otomobilden çıkarılamayınca, yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde hayatını kaybeden Yaşar Çorbacı'nın cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Barış Çorbacı ise Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Savcının incelemesinin ardından Yaşar Çorbacı'nın cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü ve demir yığınına dönen otomobilde patlayan oksijen tüpü, jandarma ekiplerince incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Öte yandan İHA'nın haberine göre ise; Tekirdağ’da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araçta baba yanarak hayatını kaybederken, oğlunun ise son anda vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldığı belirlendi.

Olay, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara-Tekirdağ istikametinde, sürücü Barış Çorbacı (27) idaresindeki 59 DH 398 plakalı araç, seyir halinde iken bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Aracın alev alması sonrasında sürücü Barış Çorbacı ve babası Yaşar Çorbacı (46) yanan aracın içerisinde kaldı.

Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Alevlerin tamamen sardığı aracın içerisinde kalan babası ise yanarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, araçta yanan şahsın cansız bedeni olduğu yerden çıkarılarak savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, aracın arka kısmında oksijen tüpü bulundu. Yangın sırasında oksijen tüpünün parladığı düşünülürken, aynı zamanda araç yangınında hayatını kaybeden Yaşar Çorbacı’nın astım rahatsızlığından dolayı yanında oksijen tüpü gezdirdiği de yapılan iddialar arasında.

Yanan araç ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gerekli incelemelerden sonra yanan araç yoldan çekilerek trafik akışı sağlanacak.

 

 

 

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