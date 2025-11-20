Prestijli tıp dergilerinde yayımlanan araştırmalar, sigara ve pasif içiciliğin akciğer fonksiyonlarındaki geri dönüşü olmayan kayıpları hızlandırdığını kanıtladı.

Solunum sistemi hastalıkları alanında dünyanın önde gelen bilim insanları, 300 milyondan fazla kişiyi etkilediği tahmin edilen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadelede kritik bir ortak noktada birleşti.

KOAH'tan korunmanın en etkili yolu, bizzat sigara kullanmanın yanı sıra, pasif içicilik tehdidinden de tam anlamıyla uzak durulması gerektiği vurgulandı.

AKCİĞERLER GERİ DÖNÜLMEZ HASARLA KARŞI KARŞIYA

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Robert D. C. S. O. A. M. H., tütün dumanının akciğer dokusunda yarattığı yıkımı bilimsel verilerle detaylandırdı.

Uzmanlar, tütün dumanının doğrudan solunmasının veya dolaylı yolla maruz kalınmasının, akciğerlerdeki hava keseciklerini (alveolleri) tahrip ederek ve bronşlardaki iltihaplanmayı kalıcı hale getirerek KOAH'ı tetiklediğini dile getirdi.

Uzmanlar, "Nikotin ve tütündeki binlerce kimyasal bileşik, akciğerlerin doğal savunma mekanizmasını çökertiyor. Bu durum, zamanla nefes alma yeteneğini kısıtlayan kalıcı bir hava akımı tıkanıklığına yol açtı. Pasif içiciliğe maruz kalan, sigara kullanmayan bireylerde bile akciğer fonksiyonlarında ciddi azalmalar gözlemlendi" ifade etti.

ULUSLARARASI UZMANLAR FİKİR BİRLİĞİNDE

The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analizi yöneten Londra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elizabeth M., pasif içiciliğin riskini vurguladı.

Uzmanlar, özellikle çocukluk çağında tütün dumanına maruz kalmanın, yetişkinlikteki KOAH riskini istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yükselttiğini belirtti.

Uzmanları şunları dile getirdi:

"Sigara dumanı içindeki ultra ince partiküller, ev veya işyeri ortamında saatlerce havada kalma eğilimi gösterdi. Bu partiküllere düzenli maruziyet, kişinin kendi sigara içmesiyle neredeyse eşdeğer düzeyde bir risk profili oluşturdu. KOAH'tan korunmak istiyorsak, kapalı alanlarda sigara yasağının tavizsiz uygulanması ve bireylerin duman riskinden tamamen izole edilmesi temel şarttır"

YENİ VERİLER KAYGILARI ARTIRDI

The New England Journal of Medicine'da çıkan son bir araştırmaya göre, pasif içicilik riski sadece geleneksel sigaralarla sınırlı kalmadı.

Elektronik sigara (e-sigara) dumanına maruz kalan bireylerde de akciğer iltihaplanmasına dair erken belirtiler tespit edildiği açıklandı.

Araştırma ekibinden ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) adına konuşan Dr. Anthony L. M. V., bulguların, tütünün yakılarak ya da ısıtılarak kullanıldığı her türlü ürünün duman ve buharından kaçınma gerekliliğini güçlendirdiğini kaydetti.