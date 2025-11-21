Tüm dünyada en çok ölüme neden olan dördüncü hastalık olarak bilinen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadelede bilim dünyası yeni bir dönemin kapısını araladı.

Uzun yıllar tedavisi olmayan ve ilerlemesi kaçınılmaz bir hastalık olarak görülen KOAH’ın, sigara dumanı ve hava kirliliği gibi risk faktörlerine maruziyetin durdurulması ve özellikle erken dönemde yapılan teşhislerle önlenebilir ve kontrol edilebilir bir kronik durum olduğu ortaya çıktı.

Amerikalı tıp uzmanları, "erken teşhisin" bu sinsi hastalığa karşı en güçlü savunma mekanizması olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI UZMANLAR "SİNSİCE İLERLEYİŞİ DURDURUN" DEDİ

Bu çarpıcı tespiti destekleyen en önemli veriler, Amerika Toraks Derneği’nin (ATS) son raporlarında yer aldı. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Pulmonoloji Uzmanı Dr. David M. Mannino, hastalığın semptomlar belirginleşmeden çok önce, akciğer fonksiyonlarında düşüş başladığı anda yakalanabileceğini belirtti. Mannino, sigara içen 40 yaş üstü bireylerde semptom olmasa dahi düzenli spirometri (nefes testi) yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Mannino, "KOAH’ı geleneksel olarak ileri evrede, yani kişi nefes darlığı çekmeye başladığında teşhis ediyorduk. Oysa bizim için asıl savaş, bu semptomlar başlamadan, geri dönüşü olmayan hasarın ilk adımları atılırken başlamalıydı. Erken tanı ile hastanın yaşam kalitesindeki düşüşü durdurabiliriz" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VERİLERİ DESTEKLEDİ

Saygın tıp dergisi The Lancet Respiratory Medicine'da yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, erken evre KOAH hastalarında risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla (en başta sigarayı bırakmak) akciğer fonksiyonlarındaki yıllık düşüş oranının önemli ölçüde yavaşladığını gözler önüne serdi. Avrupa Solunum Derneği (ERS) bünyesinde çalışan ve Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Profesör Dr. Tobias F. M. Blokhuis, bu durumu "önlenebilirlik" ilkesinin bilimsel kanıtı olarak değerlendirdi.

Blokhuis, hastalığın ortaya çıkışını tetikleyen temel çevresel etkenlerin (sigara, mesleki tozlar vb.) erken teşhisle birlikte derhal ortadan kaldırılması durumunda, hastalığın ilerlemesinin kesintiye uğratılabildiğini ve bu sayede hastanın kronik nefes yetmezliğine gidişinin engellendiğini kaydetti.

YENİ ODAK NOKTASI: RİSKLİ POPÜLASYON

Uzmanlar, KOAH'a giden yolda "hafif hava akımı kısıtlılığı" (Pre-KOAH) olarak tanımlanan evrenin artık en önemli mücadele alanı olduğunu vurguladı. Bu evrede yapılacak teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleri, hastanın gerçek bir KOAH hastası olmasını engelleme potansiyeli taşıdığı ifade edildi. Kanada’dan Dr. Don D. Sin, bu hastaların düzenli takibi ve agresif risk yönetimi altına alınması gerektiğini, aksi takdirde 5 yıl içinde önemli bir kısmının tam gelişmiş KOAH tablosuna dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Bilim dünyası, erken teşhis ve acil müdahale ile KOAH'ın kader değil, kontrol edilebilir bir sağlık sorunu olduğu yönündeki inancını güçlendirmiş oldu.