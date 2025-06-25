Kobani davasında gerekçeli karar!

Kobani davasında, HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında verilen hükme ilişkin 32 bin 630 sayfalık gerekçeli karar 13 ay sonra açıklandı.

Davayı gören Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi hükmü 16 Mayıs 2024'te açıklamıştı. Sanıklardan 12'sinin beraatlarına hükmedilirken, eski Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş’a toplam 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay, diğer sanıklara ise çeşitli sürelerle hapis cezası verilmişti. Firari 72 sanığın dosyaları ise ayrılmıştı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, hükme ilişkin 32 bin 630 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda hüküm giyen sanıkların 6-8 Ekim olayları sırasında meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutulmadıkları bildirildi.

Ancak dosyanın bir bütün halinde değerlendirilmesinde 6 Ekim 2014 tarihindeki MYK toplantısına katıldığı tespit edilen ve bu toplantıda alınan karar doğrultusunda halkı terör örgütünün amacına uygun olarak "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna uygun ortamı sağlamak için kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne tahrik eden sanıkların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 214/1 maddesinde düzenlenen "suç işlemeye tahrik" suçuna sebebiyet verdiği ve 302/1 maddesinde düzenlenen "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım" boyutunda kaldığı belirtilen kararda, sanıkların bu suçlardan mahkumiyetlerine karar verildiği bildirildi.

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KOBANİ DAVASI NEDİR?

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrası IŞİD ülkenin kuzeyinde Kürtlerin ağırlıkta olduğu yerleşim birimlerine saldırmaya başladı. HDP Genel Merkezi Kobani şehri kuşatılmasına karşı 6 Ekim 2014’te sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajla sokak protestosu çağrısı yaptı. Bunun ardından önemli bir bölümü Doğu ve Güneydoğu kentlerinde olmak üzere Türkiye çapında kitlesel sokak eylemleri başladı. 8 Ekim 2014’teki gösterilerde şiddet olayları arttı.

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Selahattin Demirtaş, 9 Ekim 2014’te Diyarbakır’da basın açıklaması yaparak, protestoları savunurken şiddet olaylarını eleştirdi. Şiddetin durması çağrısı yapan Demirtaş, tutuklu PKK lideri Abdullah Öcalan’ın da kendilerine ulaşan mektubunda bunu belirttiğini söyledi. 9 Ekim’de olaylar sona erdi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylarda eylemcilerle kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar çıktı ve resmî kaynaklara göre 37 kişi hayatını kaybetti, 326’sı kolluk kuvveti olmak üzere toplam 761 kişi de yaralandı.

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Kobani olaylarıyla ilgili ilk soruşturma 2014 yılında başlatıldı. Soruşturma kapsamında HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 10 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı. 20 Mayıs 2016’da Meclis’te oyçokluğuyla milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı. Demirtaş, Yüksekdağ ve yedi HDP milletvekili 4 Kasım 2016’da evlerine yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, olaylarla ilgili soruşturması kapsamında 2 Ekim 2020’de 17 HDP’li siyasetçi daha tutuklandı. Savcılık, 30 Aralık 2020 tarihinde bir iddianame hazırladı.

3 bin 530 sayfadan oluşan ve 2 bin 676 kişinin mağdur ya da müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianame, 7 Ocak 2021’de Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.