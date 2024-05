Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları

Noah Graham imzası taşıyan 4 Aralık 2009 tarihli bu fotoğraf en ikonik 3'lük fotoğraflarından biri olarak kabul ediliyor. Graham o an hakkında şunları söylüyor: "Kobe'ye her zaman işimi kolaylaştırdığını söyledim. Tek yapmam gereken arkama yaslanıp onun muhteşem bir şey yapmasını beklemekti. Ve o beni asla yarı yolda bırakmadı. İster maçı kazandıran şutu atsın, 81 sayı atan ya da gülünç derecede akrobatik, kontrollü ve hesaplı bir hareketle potaya gitsin. Kobe her zaman mükemmeldi."