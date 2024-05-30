Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları

Associated Press'ten Mark J. Terrill, 25 Aralık 2011 tarihli bu fotoğrafı hakkında "Bu benim favorilerimden biri. Çünkü Kobe'yi savunmak için neyin gerekli olduğunu gösteriyor. Onu ancak bütün takım savunursa -o da belki- durdurabilirsiniz. Fotoğrafçılar genellikle sahanın diğer ucuna bakarken çok daha sıkı çekim yapar, ancak standart pratiktir, atmosfer açısından biraz daha gevşek son saniye şutlarını çekmek ve muhtemelen şut saatini göstermek benim ev sevdiğim anlardı. İşte bu da o anlardan birinde çekildi" diyor.