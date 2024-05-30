Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları

Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

26 Ocak 2020 tarihinde bindiği helikopterin yaptığı kaza sonucunda 13 yaşındaki kızı Gianna Maria Onore ile birlikte hayta veda eden Kobe Bryant imza attığı başarılarla henüz emekli olmamışken bile NBA efsaneleri arasına girmişti. Bu galeride görecekleriniz, yıldız basketçinin 20 yıllık NBA kariyerinin, 12 usta foto muhabir tarafından kayda geçirilmiş en özel anlarını barındırıyor. Hadi başlayalım...

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 1

Andrew Bernstein'ın 8 Şubat 1998 tarihinde NBA All-Star Maçı'nda çektiği bu fotoğraf, Kobe Bryant'ın en bilinen fotoğrafı olmalı. Bernstein fotoğraf hakkında "Kobe, New York'taki 1998 NBA All-Star Hafta Sonu'nda şov yaptı. Bu, Madison Square Garden'da yıllar boyunca gösterilen birçok muhteşem performansın başlangıcıydı. Fotoğrafta NBA'in şöhretler kadrosunda yer alan en az dört oyuncu var fakat genç Kobe hepsinin üstünde duruyor" diyor.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 2

1997 yılında Los Angeles Southwest College'ta çekilen bu fotoğraf Jon SooHoo imzasına sahip. Usta muhabir o anı şöyle anlatıyor: "Son zamanlarda Inside Sport Magazine için görevlendirilen fotoğraf editörü Dave Durochik beni farklı bir şey yapmam için görevlendirdi ve bana uçuk denemelerde bulunmak için ilham verdi. Bütün yaratıcılığımı kullanarak ve Kobe'nin de yardımlarıyla bu kare ortaya çıktı. Onunla beraber zaman geçirmek gerçekten de mükemmeldi."

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 3

Los Angeles Daily News'ten foto muhabir Hans Gutknecht tarafından 12 Haziran 2002 tarihli NBA Finalleri'nde çekilen bu fotoğraf, o zamanların en şöhretli spor fotoğraflarından biriydi. Gutknecht fotoğrafı hakkında "Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal, 2002'de New Jersey Nets'i süpürdükten sonra üst üste üçüncü NBA şampiyonluğunu kazanmayı kutluyorlardı ve bu, yakalamak için harika bir andı. Kobe ve Shaq'ın yıllar boyunca aralarında anlaşmazlıklar vardı ve bu duyguları bir kenara bırakıp Lakers'ı başka bir şampiyonluğa taşımak için bir araya gelmeleri gerekiyordu. Bu, Lakers olarak birlikte kazandıkları son yüzüktü" diye konuştu.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 4

16 Haziran 2001 tarihli NBA Finallerinin ardından takım uçağında dinlenen Kobe Bryant'ı fotoğraflayan kişi elbette Andrew Bernstein oldu. Usta muhabir fotoğrafı hakkında "Lakers'ın 2001 NBA Finalleri'nde 76ers'ı mağlup etmesinden sonra Philadelphia'dan dönüş uçağında Kobe, çok ihtiyaç duyduğu uykuyu, kazandığı kupa ile paylaşıyordu. Seyahat etmek her zaman eğlencelidir. Şampiyonluk kazanan takımla birlikte edilen seyahat ise hiçbirine benzemez" diyor.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 5

Los Angeles Daily News'ten Hans Gutknecht, 30 Nisan 2006 tarihli Batı Konferansı Yarı Finalleri sonrasında çektiği bu fotoğrafı "Kobe, Suns'ı 99-98 yenmek ve 2006'daki Batı Konferansı play-off'larının ilk turunda 3-1 öne geçmek için süre dolduğu için 5 metrelik bir vuruşun ardından kutlama yapıyordu. Kobe attığı son saniye üçlüğünden sonra takım arkadaşlarının saldırısına uğradığında Staples Center'ın tezahüratlarla patladığını hatırlıyorum. Sahaya koştum ve doğruca Kobe'ye doğru ilerledim. Kameramı olabildiğince başımın üzerine koydum ve sevinç fotoğraflarını çekmeye başladım. Sonrasında da bu fotoğraf çıktı. Gerçekten harika bir gündü" diye anlatıyor.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 6

Los Angeles Times'tan Wally Skalij'in, 23 Nisan 2008 tarihinde oynanan Batı Konferansı play-off'larında çektiği bu fotoğraf Kobe'nin hırsını en iyi gösteren karelerden biri. Skalij fotoğrafı hakkında "Hiç şüphe yok ki Kobe'nin dengesiz üç sayılık atışlar yaptığı, 2 metreden smaç attığı, kırık parmaklar ve burkulan, ayak bilekleriyle oynadığı muhteşem aksiyon fotoğrafları var. Ancak bunların hiçbiri bu karenin yoğunluğuyla boy ölçüşemez" diyor.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 7

Orange County Register'dan Michael Goulding, 27 Ocak 2008 tarihli bu fotoğrafı hakkında "İster arka arkaya bir hafta ortasında, ister sezon ortasında olsun, ister play-off'larda kesin bir maç olsun, Kobe bize her zaman rekabetçi bir seviye ve heyecan getirdi. Bir süre daha onun gibisini görmem pek mümkün değil gibi..." diyor.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 8

Noah Graham imzası taşıyan 4 Aralık 2009 tarihli bu fotoğraf en ikonik 3'lük fotoğraflarından biri olarak kabul ediliyor. Graham o an hakkında şunları söylüyor: "Kobe'ye her zaman işimi kolaylaştırdığını söyledim. Tek yapmam gereken arkama yaslanıp onun muhteşem bir şey yapmasını beklemekti. Ve o beni asla yarı yolda bırakmadı. İster maçı kazandıran şutu atsın, 81 sayı atan ya da gülünç derecede akrobatik, kontrollü ve hesaplı bir hareketle potaya gitsin. Kobe her zaman mükemmeldi."

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 9

15 Mart 2009'da Staples Center'daki maç öncesinde Los Angeles Times'tan Wally Skalij'in çektiği bu fotoğraf gerçekten son derece etkileyici bir güce sahip. Usta foto muhabir fotoğrafı hakkında şunları söylüyo: "Bu fotoğrafta unutamayacağım tek şey Kobe'nin, antrenör Phil Jackson'la birlikte çekilen fotoğraftaki yoğunluğu. O yüzü asla unutmayacağım. Arenaya girip sahaya çıkıyor. Öte yandan, birkaç kez, bir anda tüm inşa ettiği şeyleri ve taşıdığı ağırlığı serbest bırakıyor. Unutulmayacak bir andı."

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 10

Noah Graham, 14 Kasım 2008 tarihinde çektiği bu fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Kobe Bryant'ın büyüklüğünü nasıl kelimelere dökebilirim? Ben yapamam ama umarım fotoğraflarım onun hatırlamasına yardımcı olur."

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 11

Los Angeles Daily News'ten John McCoy, 16 Haziran 2010 tarihli NBA Finalleri'nde çektiği bu fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Bu, Lakers'ın Celtics'e karşı kazandığı 2010 NBA Finalleri 7. Maçının son saniyelerinden bir kutlama anıdır. Pau Gasol, topu Lamar Odom'a verdi ve o da topu sahanın diğer tarafına doğru koşan Kobe'ye gönderdi, sanki dünyanın yükü omuzlarından kalkmış gibi görünüyordu."

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 12

Yine bir McCoy fotoğrafı... Usta foto muhabir bu harika fotoğraf için şunları söylüyor: "2010 NBA Finalleri 6. Maçında Pau Gasol ve Kobe'nin Celtics'e karşı oynamasını izlemek ilginç bir deneyimdi. O, Kobe'nin çok az sayıda oyuncuya karşı duyduğu güvene ulaşmış gibi görünüyordu."

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 13

10 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen Batı Konferansı Yarı Finalleri'nde çekilen bu fotoğraf da Andrew Bernstein imzası taşıyor. Usta fotoğrafçı o an için şunları aktarıyor: "Bu fotoğrafı, Lakers'ın 2010 Batı Konferansı yarı finalinin 4. maçında Utah Jazz'i mağlup etmesinden ve Jazz'in Kobe'nin beşinci şampiyonluğuna giden yolda galibiyetini tamamlamasından sonra çektim. Genellikle medya mensuplarının maçtan sonra biraz beklemesi gerekir ama ben, NBA ve Lakers'ın takım fotoğrafçısı olarak maçın ardından takım soyunma odasına girdim. Bu anı yakalamak önemliydi ve bunu elde etmek için kendimi doğru yerde konumlandırmıştım. Şans değildi. Tamamen planlı bir çekimdi."

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 14

Orange County Register'dan Michael Goulding imzası tarşıyan bu fotoğraf, 9 Haziran 2010 tarihine ait. Fotoğrafta beyazlamış saçlarıyla arzıendam eden kişi Phil Jackson. Goulding, Kobe hakkında "Magic Johnson'dan Jordan Clarkson'a kadar Lakers'ın pek çok fotoğrafını çektim, ancak Kobe Bryant o dönemde her maçta muhteşem bir şeyler ortaya koymasını beklediğim tek Lakerslıydı" diyor.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 15

Jon SooHoo, 12 Temmuz 1996 tarihli bu fotoğrafı hakkında "Kobe Bryant, ilk basın konferansında Los Angeles'la tanıştı. Basın konferansından sonra Kobe'nin bu portresini o dönemde Lakers'ın kendi sahasında çekme fırsatım oldu. Great Western Forum'un aksiyon çekimleri her zaman paha biçilmezdir, ancak onun Los Angeles'taki ilk görünümünü çekme fırsatı, bunu en sevdiğim fotoğraflardan biri haline getiriyor" diye anlatıyor.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 16

Nathaniel Butler, 17 Haziran 2010'da NBA Finalleri sırasında çektiği bu ikonik fotoğrafı anlatırken "2010'da Kobe ve Lakers, Staples Center'da oynanan klasik 7. Maçta Boston Celtics'i mağlup etti. Bu, Kobe'nin beşinci NBA şampiyonluğuydu. Bu fotoğraf benim unutulmazlarımdan biri çünkü onun bakışlarındaki bütün duyguyu iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Kutlamalar sırasında Kobe çığlık ve yumruk atarak omuzlarındaki yükü azalttı. Maçın sona ermesinden sonra Kobe bir anda hakem masasına atladı. Yıllar boyunca onun yanında olduğu için şanslı olan bizler için, Kobe'nin rekabetçiliği ve ne pahasına olursa olsun kazanma isteği efsanevidir. İşte bu fotoğraf bence onun bütün bu özellikleri bünyesinde barındırıyor" ifadelerine yer verdi.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 17

Gauthier, 19 Mayıs 2012 tarihli bu fotoğrafı hakkında "Bu kare, Kobe'nin kariyerini tek bir fotoğrafta özetliyor. Olasılıklar ne olursa olsun, o her zaman başarılı olabileceğine inandı" diye konuştu.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 18

Nathaniel Butler'in 9 Şubat 2003'te oynanan NBA All-Star Maçı'nda çektiği fotoğrafı hakkında yaptığı yorum şöyle: "Atlanta'daki 2003 NBA All-Star Maçında, Michael Jordan son kez sahneye çıkıyordu ve Kobe, NBA'in yüzü olmaya hazırlanıyordu. Bu an bana 'meşalenin söndüğü' bir an gibi geldi."

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 19

Associated Press'ten Mark J. Terrill'in 21 Nisan 2002 tarihli Batı Konferansı play-off'ları sırasında çektiği bu fotoğraf Lakers taraftarlarınca yılın fotoğrafı seçilmişti Terrill fotoğrafı hakkında "Shaq ve Kobe arasında böyle bir etkileşimi görmek her zaman harikaydı. Saha dışında farklılıkları olmasına rağmen, hepsi bu konuda iş odaklıydı ve play-off'lar takımın en iyilerini ortaya çıkarmış gibi görünüyordu. Şu ana kadar pek çok maçını fotoğrafladığım için ne kadar şanslı olduğumu hayal bile edemezsiniz. Shaq, Lakers'ta kalsaydı neler olabileceğini ancak hayal edebiliyorum ama olmadı" diye konuştu.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 20

Los Angeles Times'tan Gauthier'in çektiği bu fotoğraf 12 Nisan 2013 tarihine ait. Usta foto muhabir o anı şöyle anlatıyor: "Kobe, 2013 sezonunun sonuna doğru, Golden State Warriors'a karşı oynadığı maçta aşil tendonunu yırttı. Sahada acı içinde kıvrandıktan sonra kendini toparladı, iki serbest atış attı ve topallayarak sahaya doğru ilerledi. Antrenör Gary Vitti onunla ilgilenirken bunun Kobe'nin son maçı olabileceği aklıma geldi. Ancak gerçek Kobe tarzıyla, sakatlıktan sonra üç sezon daha oynamayı başardı."

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 21

Los Angeles Times'tan Lori Shepler'ın 15 Mayıs 2004 tarihli çektiği bu fotoğraf Batı Konferansı Yarı Finalleri'nin en ikonik sahnelerinden biriydi.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 22

Los Angeles Times'tan Lori Shepler'ın 25 Mayıs 2001 tarihli Batı Konferansı finallerinde çektiği bu fotoğraf Kobe'nin atletik becerilerini en iyi gösteren karelerden biri.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 23

28 Mart 1999 tarihli bu fotoğraf, Associated Press'in usta foto muhabirlerinden Mark J. Terrill'e ait. Terrill fotoğrafı hakkında "Bu, Kobe'nin elimdeki en eski fotoğraflarından biri ve onu New York Knicks'ten Patrick Ewing'e karşı mücadele ederken gösteriyor. Bu fotoğraf, o dönemde ilk profesyonel dijital kameralardan biriyle çekilmişti. Makinenin zaman maliyeti o zamanlar yaklaşık 18.000 dolardı. Dijital fotoğrafçılık tam anlamıyla Kobe'nin kariyeriyle birlikte gelişti" diyor.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 24

Associated Press'ten Mark J. Terrill, 25 Aralık 2011 tarihli bu fotoğrafı hakkında "Bu benim favorilerimden biri. Çünkü Kobe'yi savunmak için neyin gerekli olduğunu gösteriyor. Onu ancak bütün takım savunursa -o da belki- durdurabilirsiniz. Fotoğrafçılar genellikle sahanın diğer ucuna bakarken çok daha sıkı çekim yapar, ancak standart pratiktir, atmosfer açısından biraz daha gevşek son saniye şutlarını çekmek ve muhtemelen şut saatini göstermek benim ev sevdiğim anlardı. İşte bu da o anlardan birinde çekildi" diyor.

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Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları 25

Los Angeles Times'tan Paul Morse tarafından 19 Haziran 2000 tarihli NBA Finallerinden sonra çekilen bu fotoğraf Kobe ve Shaq'ın mükemmel birlikteliğinin en efsanevi fotoğraflarından. Morse, çektiği fotoğraf hakkında "Bu an, Kobe ve Shaq'ın ilk şampiyonluklarını kazanmasından hemen sonraydı. Tüm şampanya ve konuşmalardan sonra Lakers'ın soyunma odasına döndüğümde Kobe ve Shaq'ı arka odada, muhtemelen antrenörün ofisinde otururken buldum. NBA Şampiyonası ve Finaller MVP kupalarını kazanmışlardı. Sanırım sonunda, şampiyonluk koşusunun gerçekten ne kadar yorucu olduğunu fark ettiler" diyor.

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