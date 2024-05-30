Kobe Bryant'ın unutulmaz fotoğrafları

Los Angeles Daily News'ten foto muhabir Hans Gutknecht tarafından 12 Haziran 2002 tarihli NBA Finalleri'nde çekilen bu fotoğraf, o zamanların en şöhretli spor fotoğraflarından biriydi. Gutknecht fotoğrafı hakkında "Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal, 2002'de New Jersey Nets'i süpürdükten sonra üst üste üçüncü NBA şampiyonluğunu kazanmayı kutluyorlardı ve bu, yakalamak için harika bir andı. Kobe ve Shaq'ın yıllar boyunca aralarında anlaşmazlıklar vardı ve bu duyguları bir kenara bırakıp Lakers'ı başka bir şampiyonluğa taşımak için bir araya gelmeleri gerekiyordu. Bu, Lakers olarak birlikte kazandıkları son yüzüktü" diye konuştu.