KOBİ’lere büyütmenin sırrı ortaya çıktı

Up Refund CEO’su Gökmen Çetiner, Tax Free uygulamalarının KOBİ’ler için büyük avantajlar sunduğunu ve işletmeleri uçtan uca destekleyerek büyümesine katkı sağladığını açıkladı. Çetiner, Tax Free uygulamasının yalnızca vergi iadesi sağlamakla kalmayıp, KOBİ’lere güçlü müşteri odaklı avantajlar sunduğunu ifade etti.

Tax Free, KOBİ’lerin müşteri deneyimini iyileştirmelerine, pozitif ağızdan ağıza pazarlamayı artırmalarına ve uluslararası müşterileri çekmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, bu uygulama markanın imajını güçlendiriyor ve tekrar ziyaretleri teşvik ediyor.

Çetiner, Tax Free’nin özellikle kriz dönemlerinde ve gelir düşüşlerinin yaşandığı zamanlarda, KOBİ’lerin mali verilerine katkı sağladığını vurguladı. Bu uygulama, küçük, orta ve büyük ölçekli KOBİ’lerin rekabet ortamında daha güçlü ve dayanıklı olmasına yardımcı oluyor. Çetiner, KOBİ’lerin Tax Free’yi anlamaları ve işletmelerine entegre etmeleri gerektiğini belirterek, Up Refund olarak bu süreçleri hızlandırmak için dijital çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Up Refund, havalimanlarındaki vergi iadelerinin daha hızlı yapılmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, KOBİ’lere yönelik eğitim ve oryantasyon süreçlerini hızlandırarak, bu uygulamalardan nasıl fayda sağlayacakları konusunda bilgi veriyor. Çetiner, bu desteklerle KOBİ’lerin gelirlerini artırıp müşteri memnuniyetini zirveye taşıyabileceklerini belirtti.