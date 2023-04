"KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil"

Editör: Dilek Kılıç Taşdemir

5. KOBİ'ler ve Bilişim Zirvesi, ASO ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliğinde ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (ASO 1. OSB) "KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü, Markalaşma ve Uluslararasılaşma" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Ardıç, yaptığı konuşmada KOBİ'lerin birçok ülkede büyüme ve istihdamın ana kaynağı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ülkemizde KOBİ'ler istihdamın yaklaşık yüzde 70'ini, toplam cironun ve üretim değerinin yaklaşık yüzde 40'ını, faktör maliyetiyle katma değerin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor. Toplam ihracatımızın yüzde 30'unu bu firmalar yapıyor. Büyük firmaların ihracatı içindeki dolaylı paylarını da kattığımızda sağladıkları katma değer yüzde 50'ye ulaşıyor, ihracattaki payları yüzde 50'yi aşıyor."

KOBİ'lerin Türkiye'deki tüm girişimlerin yüzde 99'dan fazlasını oluşturduğunu vurgulayan Ardıç, AR-GE harcamalarının ancak çeyreğini bu işletmelerin sarf ettiğini belirtti.

Ardıç açıklamalarına şöyle devam etti;

"Çağımızda hem ekonomik hem sosyal alanda temel paradigmalar yeşil ve dijital dönüşümdür. Temiz üretim ve tüketim biçimlerine adapte olmamız için atık yönetimi, geri dönüşüm ve döngüsellikle kaynakları verimli kullanmamız gerekiyor.

KOBİ'lerimizin bu alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri çok önemli. Dijital dönüşüm de hayatın her alanında yeni pratikler olarak karşımıza çıkıyor. İnternetin ve ileri teknoloji ürünü akıllı cihazların hayatımıza girmesi, alışveriş ve tüketim alışkanlıklarımıza kadar bir dizi hayat tarzı değişikliğine sebep oldu.

Yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik uygulamalar, 3 boyutlu baskı gibi teknolojilerin üretime adapte edilmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasına katkılar sağlıyor.

Markalaşmanın uluslararası rekabetteki önemini KOBİ'lere iyi anlatmamız ve desteklememiz gerekiyor. Potansiyeli olan ürünlere sahip firmaların, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu haline gelmesi gerekiyor. Bu markalar aracılığıyla dış pazarlarda olumlu Türk malı imajı sağlanması ülkemiz için önemli. Yeşil ve dijital ekonominin uluslararası aktörleri ve markaları arasına katılabilmeleri için KOBİ'lerin teknik rehberliğe ve finansman desteğine ihtiyacı var. Beklentimiz, yeni düzenlemelerle yatırım iştahını azaltacak değil, artıracak tedbirlerin hayata geçirilmesi, verimlilik etkisi yüksek reel sektör yatırımlarının desteklenmesidir. KOBİ'leri ikiz dönüşüm, üretim ve ihracatın her aşamasında daha efektif olarak destekleyen uygulamaların bir an evvel hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Bahsettiğimiz hedeflere KOBİ'lerin salt kendi imkanlarıyla ulaşılmasını bekleyemeyiz. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları da KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır."

"KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da KOBİ'lerin ülke ekonomisinin dinamosu olduğunu söyleyerek "Yüzde 30 civarında ihracatı sağlayan kesim KOBİ'ler. Bu anlamda KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil. Son yıllarda başlayan bilişim atağı ve dijitalleşme var. Buna uyum sağlayamadığımızda yaşayacağımız sıkıntıları biliyoruz. Zor bir coğrafyadayız. Dünyayı bir köy haline dönüştüren dijitalleşme üretim ve ticaretin de şartlarını tamamen değiştirdi. Bilgi ve iletişim teknolojilerini üreten ve bunları kullananlar küresel rekabette önemli avantajlar elde edecekler. KOBİ'lerin dijital dönüşümü, markalaşması ve uluslararası alanda rekabete hazır hale gelmesi Türkiye ekonomisini de geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Baran, ATO'nun Türkiye'de markalaşma konusunda önemli etkinlikler yapan kurumlardan biri olduğunu bildirdi.

Markalaşma konusunun önemine dikkati çeken Baran, "Markalaşamadığımız için katma değerli üretim ve ihracat yapamıyoruz. Markalaşma konusunu çözmemiz gerekiyor. Markayla ilgili etkinlikleri artıracağız. Bu coğrafyada farklılaşabilmemiz lazım, bunun yolu da dijitalleşme ve KOBİ'lerimizi buna hazırlayabilmemizden geçiyor." diye konuştu.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, KOBİ'lerin performansı belirleyici çelik güce sahip olmaları için markalaşması gerektiğini vurguladı ve KOBİ'lere destek olunması gerektiğini dile getirdi.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de değişen teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini dile getirdi.