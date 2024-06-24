Kobra Murat konserlerini teker teker iptal etti. Bakın sebep ne çıktı

Eğlenceli kişiliği ve farklı tarzıyla izleyenler tarafından çok sevilen Kobra Murat lakaplı ünlü şarkıcı Murat Divandiler’in, saçkıran hastalığına yakalandığı öne sürüldü.

Murat Divandiler, protez saç bandı sebebiyle yaşadığı sağlık sorununu Onur Akay’a anlattı.

"DOKTORU PERUĞU YASAKLADI"

Onur Akay, yaptığı açıklamada, Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler’in saçkıran hastalığına yakalanmadığını, kendisini arayıp durumunu sorduğunu, uzun yıllar protez saç kullandığı için bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söylediğini belirtti.

Doktorun Kobra Murat’a bir ay boyunca peruk takmayı yasakladığını söyleyen Akay, “Doktoru, bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu süre zarfında konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirten Kobra Murat, herkese selam ve sevgilerini iletti” ifadelerini kullandı.