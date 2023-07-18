Kobra Murat torununun bebek arabasını kuyumcu dükkanına çevirdi. Görenler ''Bizim de dedemiz ol'' dedi

Şarkıları ve Roman dansıyla sıklıkla gündeme gelen Kobra Murat, torununa doğum günü kutlaması düzenledi. Altın temalı kutlama yapan Kobra Murat, torununa altından bebek arabası yaptı, altın taç ve bilezikler taktı

Kobra Murat torununun bebek arabasını kuyumcu dükkanına çevirdi. Görenler ''Bizim de dedemiz ol'' dedi

Sahnedeki şovları ve Roman vatandaşların yaşamına dair açıklamalarıyla bilinen Kobra Murat, torununa düzenlediği doğum günü kutlaması ile sosyal medyada gündem oldu.

ekran-goruntusu-2023-07-18-160728.png

Bebek arabasının altından yapıldığı kutlamada bebeğe altın taç ve bilezikler takıldı.

Kobra Murat o görüntüleri şu notla paylaştı:

"Doğum günün kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı, kısmetli, bereketli, uğurlu, uzun ömürlü, hayatın olsun dedem. Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur Şifa Sultan, maşallah sübhanallah, Allah nazarlardan saklasın seni inşallah dedem"

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
İstanbulspor Yunan transferini baklava ile duyurdu Spor
İstanbulspor Yunan transferini baklava ile duyurdu
Maviye Sürgün 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Maviye Sürgün 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?
Rüyada minder görmek ne anlama geliyor? Rüyada minder görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada minder görmek ne anlama geliyor? Rüyada minder görmek ne demek?
İşgücü piyasasında 'centilmenlik' anlaşmalarının savunmaları başladı Ekonomi
İşgücü piyasasında 'centilmenlik' anlaşmalarının savunmaları başladı
Aha Han ne anlama geliyor? Türk mitolojisinin gizemli tanrıçası Tarih - Mitoloji
Aha Han ne anlama geliyor? Türk mitolojisinin gizemli tanrıçası
Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanmamak için bunlara dikkat edin. Uzmanı uyardı Sağlık
İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanmamak için bunlara dikkat edin. Uzmanı uyardı