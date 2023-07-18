Kobra Murat torununun bebek arabasını kuyumcu dükkanına çevirdi. Görenler ''Bizim de dedemiz ol'' dedi

Sahnedeki şovları ve Roman vatandaşların yaşamına dair açıklamalarıyla bilinen Kobra Murat, torununa düzenlediği doğum günü kutlaması ile sosyal medyada gündem oldu.
Bebek arabasının altından yapıldığı kutlamada bebeğe altın taç ve bilezikler takıldı.
Kobra Murat o görüntüleri şu notla paylaştı:
"Doğum günün kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı, kısmetli, bereketli, uğurlu, uzun ömürlü, hayatın olsun dedem. Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur Şifa Sultan, maşallah sübhanallah, Allah nazarlardan saklasın seni inşallah dedem"