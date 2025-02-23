Kobra Murat tüm servetini bu yapıya döktü! Tuvaleti görenler hayrete düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kobra Murat tüm servetini bu yapıya döktü! Tuvaleti görenler hayrete düştü

Kobra Murat, Balat’ta yaptırdığı 4 katlı evle adeta dillere destan oldu. “20 ev parası tutarında masrafı fayansçıya, kalebodur ustasına, camcıya ve mutfakçıya gömdüm” diyen Murat, dış cephesi altın kaplama olan bu evin içiyle de herkesi hayrete düşürdü. İşte Kobra Murat’ın göz kamaştıran 4 katlı malikanesi ve detayları…

Daha önce müteahhit tarafından yarı yolda bırakılan Kobra Murat, evle ilgili yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

“Müteahhit, ‘Euro fırladı, bu işin içinden çıkamıyoruz’ diyerek binayı tamamlayamadı. Ben de o evin maliyetiyle yetinmedim, üzerine 20 ev değerinde parayı fayansa, kalebodura, camlara ve mutfağa yatırdım.”

6.webp

TÜM SERVETİNİ BU YAPIYA DÖKTÜ

Kobra Murat’ın evini Testo Taylan ziyaret ettiğinde, her köşede göz alan altın kaplama detaylarla karşılaştı.

7-001.webp

KLOZETİ DE ALTIN KAPLAMA

Musluklardan klozetlere kadar her şeyin altınla bezendiği ev, görenleri adeta büyüledi. Murat, banyosundaki jakuziyi ise “Bu tam bir hayat kurtarıcı” diyerek övdü. Mutfaktaki yenileme çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı, ancak Murat o bölümün henüz tamamlanmadığını belirtti.

7u-001.webp

ÇEYREK ALTINLARLA YÜKSELDİ

Şarkıcı, birikim sırrını ise şöyle açıkladı:

“Annem bize küçükken tasarrufu öğretti, ‘Bir çeyrek altın alın, kenara koyun’ derdi. Ben de bu alışkanlığı sürdürdüm, biriktirdiğim altınlarla çocuklarıma, torunlarıma evler ve arsalar yaptım.”

8i-001.webp

Testo Taylan, evdeki kırmızı odayı görünce “Bu nasıl bir görkem!” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Perdelerden halıya kadar her ayrıntısıyla çarpıcı olan kırmızı oda, evin ihtişamını bir kez daha ortaya koydu.

dd.webp

qa.webp

rf.webp

rfrf.webp

tt.webp

Son Haberler
Sivas’ta 12 ton yem doğaya bırakıldı
Sivas’ta 12 ton yem doğaya bırakıldı
Pendikspor ve Esenler Erokspor puanları paylaştı
Pendikspor ve Esenler Erokspor puanları paylaştı
LaLiga'da Alaves taraftarından İsrail'e kırmızı kart
LaLiga'da Alaves taraftarından İsrail'e kırmızı kart
Erzurum soğuğundan gol sesi çıkmadı
Erzurum soğuğundan gol sesi çıkmadı
Kendi markasını kurup hem hayatını değiştirdi hem de şifa dağıttı
Kendi markasını kurup hem hayatını değiştirdi hem de şifa dağıttı