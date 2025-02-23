Kobra Murat tüm servetini bu yapıya döktü! Tuvaleti görenler hayrete düştü

Daha önce müteahhit tarafından yarı yolda bırakılan Kobra Murat, evle ilgili yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

“Müteahhit, ‘Euro fırladı, bu işin içinden çıkamıyoruz’ diyerek binayı tamamlayamadı. Ben de o evin maliyetiyle yetinmedim, üzerine 20 ev değerinde parayı fayansa, kalebodura, camlara ve mutfağa yatırdım.”

TÜM SERVETİNİ BU YAPIYA DÖKTÜ

Kobra Murat’ın evini Testo Taylan ziyaret ettiğinde, her köşede göz alan altın kaplama detaylarla karşılaştı.

KLOZETİ DE ALTIN KAPLAMA

Musluklardan klozetlere kadar her şeyin altınla bezendiği ev, görenleri adeta büyüledi. Murat, banyosundaki jakuziyi ise “Bu tam bir hayat kurtarıcı” diyerek övdü. Mutfaktaki yenileme çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı, ancak Murat o bölümün henüz tamamlanmadığını belirtti.

ÇEYREK ALTINLARLA YÜKSELDİ

Şarkıcı, birikim sırrını ise şöyle açıkladı:

“Annem bize küçükken tasarrufu öğretti, ‘Bir çeyrek altın alın, kenara koyun’ derdi. Ben de bu alışkanlığı sürdürdüm, biriktirdiğim altınlarla çocuklarıma, torunlarıma evler ve arsalar yaptım.”

Testo Taylan, evdeki kırmızı odayı görünce “Bu nasıl bir görkem!” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Perdelerden halıya kadar her ayrıntısıyla çarpıcı olan kırmızı oda, evin ihtişamını bir kez daha ortaya koydu.