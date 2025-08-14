Kobra Murat’ın kızının şaşaalı töreni sosyal medyayı ikiye böldü! Dövizden şemsiye

Roman müziğinin renkli yüzü Kobra Murat, sahne tarzı, sıkça yenilediği peruğu ve abartılı tavırlarıyla bilindiği kadar, özel hayatındaki gösterişli kutlamalarla da konuşuluyor.

Gerçek adı Murat Divandiler olan sanatçı, bu kez kızı Sergül’ün söz töreniyle gündemde.

Kobra Murat, sosyal medya hesabından kızı Sergül’ün söz törenine dair görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, törende takılan altınlar ve euro banknotlarıyla süslenmiş ihtişamlı bir şemsiye dikkat çekti. Bu manzara, kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA ZIT TEPKİLER

Paylaşımlar sonrası kullanıcılar ikiye ayrıldı. Kimileri törenin döviz ve takılarla renklenen havasını çok beğendi, kimileri ise “görgüsüzlük” yorumu yaptı. Bazı takipçiler, paraların sahte olduğunu iddia etti.

KOBRA MURAT TARZINI ORTAYA KOYDU

Roman müziğinin enerjik ismi, bu görkemli kutlamayla bir kez daha tarzını konuşturdu. Kobra Murat, sahne hayatında olduğu gibi özel günlerde de abartılı detaylardan vazgeçmediğini gösterdi.

Roman müziğinde öne çıkan ‘Kobra Murat’ lakaplı Murat Divandiler, Balat’ta 4 katlı altın kaplama bina yaptırırken dolandırıldığını söylemişti. “18 kilo altınım var” demesiyle gündeme gelmişti.

‘18 KİLO ALTIN, 18 EV, 4 YAZLIK’ AÇIKLAMASI

Kobra Murat, katıldığı bir programda “18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlığım var” demiş, sonra yanlış anlaşıldığını belirtmişti. Ancak bu sözleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

ALTIN KAPLAMA BİNA OLAYI

İstanbul Balat’ta altın kaplama bina yaptırdığını ancak dolandırıldığını iddia eden şarkıcı, MASAK’ın fenomenlere yönelik soruşturmasında incelemeye alındığını belirtmişti.

Murat, “Dilan Polat yüzünden neler çektik. O sayfaları kapat. Bazı şeylerden ders almalı. Her şeyin fazlası zarar. Bizi de yaktın. 2 ev paramı kaybettim. Alatura paralarım gitti. Devlete feda olsun” demişti.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli gündemde olan Kobra Murat, son olarak kızı Sergül’ün söz töreniyle konuşuldu. Törende takılan euro, para ve altınlar herkesi şaşırttı.

Gece adeta bir şova dönüştü; gelin ve damat adayına takılan deste deste euro ve paralar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat, gerçek ismiyle Murat Divandiler, Türk müzik sahnesinin renkli ve enerjik isimlerinden birisidir. 1972 yılında İstanbul’un Balat semtinde doğan Kobra Murat, Roman kökenli bir sanatçıdır ve “Romanların Prensi” olarak anılır.

Asıl mesleği terzilik olmasına rağmen, müzik kariyeri ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Ailesinden gelen terzilik mesleğini sürdüren Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacılarından biridir. Sahne kostümlerini kendisi tasarlar ve Roman kültürünün canlı renklerini kıyafetlerinde yansıtır.

Roman müziği tarzında eserler veren sanatçı, “Roman Show” albümü ve “Geliyor Havalı Geliyor” gibi popüler şarkılarıyla tanınır. Çukur dizisinde kullanılan bu şarkıyı Cansever ile seslendirmiştir.

Diğer bilinen parçaları arasında “Yakadan Paçaya Kalite”, “Ye Paranı” ve “Antalya Gaydası” yer alır.

“Kobra” lakabı, enerjik dans figürleri ve sahne performansları nedeniyle arkadaşları tarafından takılmıştır. Ayrıca, bir cenaze taşıma sırasında yaşadığı ilginç bir olayın ardından bu lakabın yerleştiği belirtilir.

Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine Divandiler ile evlidir. Çiftin Doğuş, Yiğithan ve Sergül adlarında üç çocuğu vardır. Sergül, 30 Temmuz 2007 doğumludur ve son dönemde söz töreniyle gündeme gelmiştir.

Sosyal medyada aktif olan sanatçı, özellikle Instagram ve TikTok’ta eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

