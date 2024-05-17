Kobra yılanını öpücüklere boğdu: Görenler şaşırıp kaldı

Kobra yılanını öpücüklere boğdu: Görenler şaşırıp kaldı
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyanın gündemine oturan genç bir kadın, bir yılana karşı gösterdiği sevgiyle bilinen tüm ezberleri bozdu.
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Kobra yılanını öpücüklere boğdu: Görenler şaşırıp kaldı 1

Sosyal medyada gündeme olan video, hiç umulmadık bir sevgi biçimini ortaya koydu.

'Aulia Khairunisa' isimli kullanıcı, bir kobra yılanını öpücüklere boğduğu anları kayıt altına aldı.

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Kobra yılanını öpücüklere boğdu: Görenler şaşırıp kaldı 2

Khairunisa’nın, Instagram üzerinden bir reels olarak yayınladığı video 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

"Hala romantik değil misin?" notuyla paylaşılan video, 18 binden fazla beğeni alarak da oldukça ilgi gördü.

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Kobra yılanını öpücüklere boğdu: Görenler şaşırıp kaldı 3

Binlerce yorumun yağdığı videoya ilginç tepkiler verildi.

"Eski sevgilim ve ben" diyenlerin yanı sıra, yılanın dişlerinin söküldüğünü öne sürenler genç kadının kobrayı öpebilmesinin ardındaki nedeninin bu olduğunu öne sürdü.

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