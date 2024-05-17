Kobra yılanını öpücüklere boğdu: Görenler şaşırıp kaldı

Sosyal medyada gündeme olan video, hiç umulmadık bir sevgi biçimini ortaya koydu.
'Aulia Khairunisa' isimli kullanıcı, bir kobra yılanını öpücüklere boğduğu anları kayıt altına aldı.
Khairunisa’nın, Instagram üzerinden bir reels olarak yayınladığı video 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.
"Hala romantik değil misin?" notuyla paylaşılan video, 18 binden fazla beğeni alarak da oldukça ilgi gördü.
Binlerce yorumun yağdığı videoya ilginç tepkiler verildi.
"Eski sevgilim ve ben" diyenlerin yanı sıra, yılanın dişlerinin söküldüğünü öne sürenler genç kadının kobrayı öpebilmesinin ardındaki nedeninin bu olduğunu öne sürdü.