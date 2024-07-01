Koç ailesinin büyük pişmanlığı. Unutamadılar

Türkiye'nin dev market zinciri Migros'tan alışveriş yapmayanların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardır. Uzun yıllar Koç Holding bünyesinde faaliyetlerine devam ettikten sonra satılan Migros Koç Holding’in en büyük pişmanlıklarının başında geliyor.

İsviçre kökenli bir perakende zinciri olarak 1954 yılında Türkiye pazarına giren Migros, uzun yıllar kapalı kasa otobüslerin içinde ürün satışı yaparak adını duyurdu.

1975 yılında Koç Holding Migros'u satın aldı. Zincir market her geçen sene daha da büyüdü. Adanı tüm Türkiye'ye duyurdu. Koç Holding, yapacağı büyük bir yatırım için 2008 yılında Migros’u Londra merkezli bir yatırım fonuna sattı.

Koç Holding Migros'un satışından gelen parayla Türkiye’nin önde gelen petrol rafinerisi TÜPRAŞ'ı satın almıştı.

Ama Migros'un satışı tüm ailede buruk bir hava esterdi. Hatta Vehbi Koç’un kızı Semahat Arsel’in Migros'un satışına karşı çıkmıştı.

Miros'un satılmasını hala unutamayan Semahat Arsel "Satıldıktan sonra alışkanlığımdan vazgeçmedim. Hala Migros'tan alışverişimi yapıyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum."