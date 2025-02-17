Koç derbiye yabancı hakem istedi, Federasyon 10 kişilik liste hazırladı

Riva’da fırtına öncesi sessizlik var.

Federasyona gelen yeni yönetim gideni aratıyor.

Böyle dilden dile dolaşıyor.

Zira her geçen gün arkasındaki destek azalıyor.

Bir gün siyah dediklerine, ertesi gün beyaz diyebiliyorlar.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu hakemler konusunda sözde adalet dağıttı!

Özellikle VAR’da hata yapanları affetmeyeceğini söyledi.

Bu söylem sözde kaldı.

İcraata geçilemedi.

Yetmedi devam etti.

Yerli hakemlere güvendiğini ve görevde olduğu süre içinde, yabancı hakem gelmeyeceğini açıkladı.

Ne yazık ki bu da kısa sürdü.

Önce MHK nın Kulüpler Birliği’ne devri ortaya atıldı.

Şöyle biraz hafızaları zorlayalım.

TFF açıklamadan daha evvel yazı konusu yapmıştım.

Bu yönde resmi açıklama geldi. O kadar…

Henüz devrim gibi karar konusunda ciddi adım atılmadı.

Devamında yükselen haklı tepkiler meyvesini verdi.

Başkan çark etti, keskin U dönüşü çizdi!

VAR için yabancı hakem kararı çıktı.

Bu kez sahadaki hakemlerin yabancı olması gündeme geldi.

Federasyon yine set çekti. İlk ağızdan olmasa da yöneticiler aracılığı ile “Yok öyle bir şey..” açıklaması yapıldı.

Bunca tutarsızlık arasında daha ne kararlar çıkacak bilinmiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Federasyon Başkanına talepte bulundu.

Koç, Galatasaray derbisi için yabancı hakem istedi.

UEFA, elit kategorisinde olan yabancı hakem getirilmesi yönünde kararlı söylemler ortaya koydu.

Hacıosmanoğlu; sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor!

Bunun teknik olarak mümkün olup olmadığına bakacağını belirtmekten öteye geçemiyor.

Net evet, ne de hayır denmiyor.

Koç Riva’ya gidecek. Başkan ile kritik derbi öncesi yüz yüze konuşacak.

Öyle ya, önümüzdeki hafta başı oynanacak olan derbi çok şeye bedel.

Şampiyonluk düğümü çözüm maçı ilk ayağı gibi.

Hakem hatası ile kaybetmek yerine konulamayacak hasar bırakır.

Bunun altına girmek istemeyen TFF Başkanı sıkıntıda.

Kararsız…

Yakın çevresi kararlı.

Aha! Gel şimdi çık bakalım işin içinden!

‘Derbiye özel komple yabancı hakem gelsin. Bizden günah gitsin..’ şeklinde telkinde bulunuyorlar.

İyi çözüm…

Galatasaray sessiz kalıp beklemede…

Fenerbahçe ise eldeki argümanları masaya koymuş durumda.

Hadi bakalım kolay gelsin.

İşte tam bu satırları yazarken Minik Kargam çıkıp geldi.

Bir sen eksiktin!

Neyse efendim. Anlattı:

Federasyon başkanı, çevresindeki seslere kayıtsız kalmamış.

Yabancı hakem için onay vermiş.

Maşallah, maşallah... Gerçek olur inşallah!

Hatta dev derbi için 10 hakem ismi de belirlenmiş.

TFF bu konuda UEFA aracılığı ile görevlendirme talebinde bulunacak.

İşte adları belirlenen Top On hakem listesi:

Szymon Marciniak (Polonya)

Benoit Bastien (Fransa)

Daniele Orsato (İtalya)

Michael Oliver (İngiltere)

Felix Zwayer (Almanya)

Serdar Gözübüyük (Hollanda)

Daniel Siebert (Yunanistan)

Artur Dias (Portekiz)

Slavko Vinçiç (Slovenya)

Sandro Scharer (İsviçre)

İsimlere bakınca tan da ‘ON’ numara..

Haydi TFF gözümüz, kulağımız sende.

En kolay yolu seç.

Bizden günah gitti diyerek, Derbiyi yabancı hakemlere teslim et.

Aksi takdirde bir bakmışsın ki MHK seni teslim almış!

Ya.. Olmaz, olmaz deme.

Olur… Olur…

Hem de bal gibi.