Büyük kazançlar elde eden holdingler, vergi ödemelerinde de büyük ödemeler yapıyor. En çok vergi veren kurumlar arasında bulunan Koç Holding, devletin topladığı vergi içerisinde de önemli bir orana sahip.

Koç Topluluğu’nun bayileri ile görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 33’üncüsü Denizli’de gerçekleştirildi. 500’den fazla bayinin bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmalarını, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yaptı.

Koç, tüm bu zorluklara rağmen topluluğun istikrarlı performansını sürdürdüğünü belirterek, “Topluluk şirketleri tarafından ödenen vergilerin, devletin vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 8 mertebesinde. Kombine gelirimiz gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 7’sini aşıyor, ihracatta ise ülke toplamının yüzde 7’sinden fazlasını gerçekleştiriyoruz. Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri toplam piyasanın yüzde 17’sine ulaştı” ifadelerini kullandı.

KOÇ'A VERGİ İNDİRİMİ

Evrensel gazetesinden Uğur Zengin'in haberine göre Koç Holding’in kârını bu yılın ilk 6 ayında ‘vergisizlik’ onardı. İlk 6 ayda 1.2 trilyon TL hasılat elde eden holding, 15.3 milyar TL kurumlar vergisi ödedi. Ödenen kurumlar vergisinin gelire oranı yüzde 1.3.

Öte yandan Koç Holding’in en büyük şirketi Tüpraş’a (Koç’un gelirlerinin yüzde 35’ini Tüpraş yaratıyor) bu yolla kurumlar vergisinde yüzde 90 indirim yapıldı.