Koç Holding 3 fabrikasını apar topar kapatıyor. Büyük umutlarla açılmıştı

Koç Holding, Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu olarak, yurt içindeki yatırımlarının yanı sıra Avrupa ve Asya'da da önemli girişimlerde bulunmaktadır. Son dönemde, verimlilik odaklı kararlar alarak Avrupa’daki operasyonlarını yeniden yapılandırmaya başladı.

Bu doğrultuda, Polonya'daki Arçelik fabrikasını 2025 yılının ilk çeyreğinde kapatacaklarını duyurmuşlardı. Koç Holding’in yeni açıklamaları ise İtalya'daki operasyonlarına odaklanıyor.

3 FABRİKAYI KAPATIYOR

Koç Holding, İtalya'daki Beko Avrupa operasyonlarında önemli küçülme adımları atıyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar Ascoli Piceno eyaletindeki Comunanza ve Siena tesislerini kapatmayı planlıyor. Ayrıca, Varese ilindeki Cassinetta di Biandronno’daki üretim hattından iki tanesini devre dışı bırakacak.

Bu durum, yaklaşık 541 çalışanın işine son verilmesine yol açacak. Şirket ayrıca, Melano’daki 66, Carinaro’daki 40 ve araştırma-geliştirme alanındaki 198 kişiyi de işten çıkaracağını bildirdi. Böylece, toplamda yaklaşık 1.935 işçi bu süreçten etkilenecek.

SENDİKALAR TEPKİLİ

İtalya Ticaret Bakanlığı ve sendikalar, Koç Holding’in küçülme kararlarına karşı çıkarak yerel istihdamı koruma amacı güdüyorlar. Bakanlık yetkilisi Fausta Bergamot, Beko Avrupa'nın planını kabul etmediklerini ve istihdamın korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini açıkladı. Bakanlık, kararın ardından şirketin ilgili hissedarlarına başvurarak, ülke çıkarlarının gözetilmesini isteyeceğini belirtti.

KAP AÇIKLAMASI YAPTI

Koç Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, İtalya operasyonlarında yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi. Şirket, İtalya’yı endüstriyel tasarım ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırmaya devam edeceğini duyurdu.

Ayrıca, 110 milyon Euro tutarında yatırım yapılacağı belirtildi. Carinaro’daki tesisin ise yedek parça ve yenileme alanında merkez olmaya devam etmesi hedefleniyor. Koç Holding, verimlilik artışı amacıyla, üretim süreçlerinin yeniden ölçeklendirilmesi ve endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda, yaklaşık 2 bin çalışanın etkilenmesi bekleniyor ve şirket, sendikalarla görüşmelerine devam edeceğini bildirdi.