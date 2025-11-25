Can Holding'e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Koç Holding'teki görevlerinden istifa etti.

Kırman yaptığı açıklamada istifa kararının nedenini soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamak için aldığını belirtti.

'ŞEFFAFLIKLA KATKI VERECEĞİM'

Koç Holding'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Kırman, ayrılma kararını yaptığı açıklamayla duyurdu. Kırman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde adımın yer aldığı ve halen devam eden soruşturma kapsamında sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmak, herhangi bir kuruluşun, kurumun veya şirketin haksız ve gereksiz tartışmaların parçası haline gelmesini önlemek ve bunların yanı sıra beklenti dışında gelişen aile sağlık durumuna bağlı mesuliyetlerimi yakın ilgi ile yerine getirebilmek için tüm aktif görevlerimden ayrılma kararı aldım."

Sürece katkı vermeye devam edeceğini söyleyen Kırman, "Tüm süreçlere şeffaflıkla katkı vermeye devam edeceğimi ilgili makamların ve kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi.

KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

T24'te yer alan habere göre; Kırman'ın istifasının ardından Koç Holding, KAP'a bildirimde bulundu. Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, yeni üye belirleme çalışmalarının başlatıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz yönetim kurulunda 3 Nisan 2025 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ahmet Kırman görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız üye adayının belirlenmesi için çalışmalara başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir"

Koç Holding'in KAP bildirimi şu ifadelerle sonlandı:

"Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."