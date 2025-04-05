Koç Holding'den büyük rekor! Taşlar yerinden oynayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerçekleştirilen açıklamaya göre, şirketin kayıtlı sermaye tavanı yüzde 100 oranında artırılarak 10 milyar TL’ye yükseltildi.

2029 YILINA KADAR UZATILDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen esas sözleşme değişikliğiyle beraber, şirketin mevcut 5 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı iki katına yükseltildi. Aynı zamanda, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin geçerlilik süresi de 31 Aralık 2029 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu yükseliş, 3 Nisan tarihinde düzenlenen genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu tarafından 16 Ocak 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda başlatılan süreç, 24 Ocak’ta SPK’dan alınan onayla tamamlandı.