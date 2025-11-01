Koç Holding, 504 milyon dolarlık teklif ile kazandığı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesi için Rekabet Kurulu’ndan onay aldı.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Rekabet Kurulu, Tek-Art ile Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat arasında gerçekleştirilen işlem kapsamında MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi'nin sermayelerinin yüzde 50'sini temsil eden payların Sağlam İnşaat'tan alınmasına onay verdi.

Ayrıca Kurul'dan MCI ve RAM'ın sermayelerinin kalan yüzde 50'sine sahip olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği'nin sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding'den satın alınmasına da izin çıktı.

Duran varlık edinimi bir şirketin uzun vadeli olarak kullanmak veya yatırım amacıyla satın aldığı kalıcı varlıkları ifade ediyor.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için 2021'de Koç Holding’in kazandığı ihalenin iptal edilmesinin ardından 16 Temmuz 2024'te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden ihale düzenlenmişti.

İşletmenin 40 yıllığına kiralanmasına dair yapılan özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan sözleşmeyi imzalamamıştı.

Karaaslan sözleşmeyi imzalamayınca 504 milyon dolarla en yüksek teklifi vererek ikinci sırada yer alan Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art sözleşmeyi imzalamıştı. Böylece Koç Holding 40 yıl süreyle işletme hakkını kazanmıştı.

Koç 25 Ocak 2025 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, 504 milyon dolar tutarındaki sözleşme bedelinin yüzde 35'ine karşılık gelen 176 milyon 400 bin doların imza tarihinde, kalan bedelin ise 60 ayda 5 eşit taksitle ödeneceğini kaydetmişti.

Koç Holding ihaleyi kazanmasının ardından Rekabet Kurumu'nun onayını bekliyordu.